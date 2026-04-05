Un hélicoptère de la Marine se pose en pleine cour de récré à Schoelcher : les collégiens de Terreville n’en reviennent toujours pas

Un hélicoptère de la Marine nationale a atterri au collège de Terreville, éblouissant des élèves curieux.

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Un hélicoptère de la Marine se pose en pleine cour de récré à Schoelcher : les collégiens de Terreville n'en reviennent toujours pas
Un hélicoptère de la Marine se pose en pleine cour de récré à Schoelcher : les collégiens de Terreville n’en reviennent toujours pas © journaldeleconomie.fr
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Dans un moment rare et spectaculaire, un hélicoptère de la Marine nationale s’est posé au cœur du collège de Terreville, à Schoelcher, provoquant l’émerveillement des élèves et du personnel. Ce mardi, un hélicoptère « Panther » a atterri sur le campus scolaire, signe d’une collaboration originale entre l’armée et le monde de l’éducation. L’initiative visait à sensibiliser les jeunes Martiniquais aux enjeux maritimes, une mission particulièrement importante dans cette région insulaire des Antilles.

La démonstration qui fait son effet

Selon franceinfo, il était environ 8h00 lorsque l’appareil, en provenance de la frégate de surveillance Ventôse, est apparu au-dessus du collège, avec six membres d’équipage à son bord. Le vrombissement des pales a immédiatement retenu l’attention des élèves et du personnel présents.

Pendant près de trois heures, les collégiens ont pu approcher ce mastodonte de l’aéronautique navale, une occasion rare qui a pour beaucoup suscité de nouvelles envies professionnelles. Deux techniciens et une délégation menée par le commandant de la frégate Ventôse ont animé la démonstration par des échanges instructifs.

Parmi les activités, les élèves ont découvert les caractéristiques techniques de l’hélicoptère et ont pu dialoguer directement avec les membres de l’équipage et les techniciens. Une présentation formelle a aussi été faite sur les diverses missions de la Marine nationale aux Antilles.

Un partenariat solide pour l’éducation

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat signé en juin 2025 entre la frégate Ventôse et le collège de Terreville. De ce projet est née la première « classe à enjeux maritimes » des Antilles, un dispositif conçu pour éveiller des vocations maritimes et renforcer les liens entre l’Armée et la Nation.

Les objectifs sont clairement définis : sensibiliser aux grands défis de la sécurité maritime, en mettant l’accent sur la protection de l’environnement, la défense des espaces de souveraineté et la lutte contre les activités illicites.

La Marine nationale a détaillé six missions majeures lors de cette présentation :

  • la protection des espaces maritimes
  • la lutte contre les trafics illicites
  • la sécurisation des flux
  • la sauvegarde de la vie humaine en mer
  • la protection de l’environnement
  • la défense des espaces de souveraineté

Chacune de ces missions souligne l’importance stratégique et environnementale du milieu maritime, tout particulièrement sur une île comme la Martinique.

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