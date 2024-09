Le rôle social méconnu des commerces de proximité en France

Les supermarchés, boulangeries et autres boucheries ne se limitent pas à leur fonction première de vente. Ils jouent également un rôle crucial dans la création de liens sociaux. Selon une étude menée par l’Observatoire Société et Consommation (ObSoCo) et la foncière Galimmo, près d’un Français sur deux (48 %) déclare avoir noué des relations d’amitié avec d’autres clients ou commerçants en faisant ses courses.



Ce phénomène est particulièrement marqué chez les seniors. En effet, 57 % des personnes âgées de 55 à 64 ans et de 65 à 75 ans affirment avoir établi des amitiés dans ces lieux, contre 39 % chez les jeunes de 18 à 24 ans.



Les aidants, ces personnes qui assistent un proche en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap, trouvent également dans les commerces un espace propice aux interactions sociales. Près de six aidants sur dix (59 %) déclarent avoir tissé des liens avec d’autres personnes dans ce cadre. Ce rôle social des commerces de proximité est donc particulièrement bénéfique pour les groupes souvent isolés, comme les seniors et les aidants.