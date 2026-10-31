Ce billet de 5 € peut vous rapporter jusqu’à 5 000 € : contrôlez rapidement ce détail discret avant de le dépenser

Un billet de 5 € dont le numéro de série n’affiche que des 1, de type SC1111111111, a déjà été estimé autour de 5 000 € sur le marché des collectionneurs. De quoi transformer un bout de papier glissé dans un portefeuille en petite fortune, à condition de tomber sur la bonne combinaison.

Ce cas n’est pas isolé. Selon le Journal du Geek, les sommes atteintes dépassent parfois largement ces 5 000 €. Dans les cas les plus extrêmes, un billet de 5 € peut valoir mille fois sa valeur faciale. Des billets de 100 € ou 200 € présentant un défaut de fabrication exceptionnel ont même dépassé 10 000 € en salle des ventes, souvent issus de l’ancienne série dite « série 2002 », dont la fabrication était moins uniforme que les émissions récentes.

Ce qui transforme un billet ordinaire en pièce recherchée

La valeur officielle d’un billet reste sa valeur faciale : 5, 10 ou 20 euros. Sa valeur de collection, elle, dépend uniquement de l’offre et de la demande entre passionnés de numismatique. Pour la Banque centrale européenne et la Banque de France, un billet de 5 € reste un simple moyen de paiement de 5 €, et en pratique, tant que plus de la moitié de sa surface est intacte, un billet authentique ne peut être remboursé qu’à sa valeur faciale dans le réseau de la Banque de France.

Tout se joue au dos, sur le numéro de série qui commence par une lettre suivie de onze chiffres. Les collectionneurs traquent les chiffres identiques, les palindromes qui se lisent pareil dans les deux sens, les suites logiques comme 123456789 ou les répétitions type 777777.

Le code d’impression au recto compte également : certains ateliers n’en ont produit que de rares exemplaires. Les signatures de certains présidents de la BCE sont aussi recherchées, en particulier celle de Wim Duisenberg, présente sur les tout premiers billets en circulation.

Une vraie erreur d’impression peut faire grimper la cote de façon spectaculaire : encre nettement décalée, éléments doublés, signature absente ou marges très désaxées. En revanche, les taches ou usures liées à la circulation normale ne valorisent rien, elles font plutôt baisser le prix.

L’état général reste déterminant : un billet neuf de caisse, bien plat, sans pli ni annotation ni agrafe, se vendra toujours plus cher que le même exemplaire abîmé, même avec un numéro de série intéressant.

Reste que ces montants élevés relèvent de l’exception absolue. Sur les milliards de billets en euros émis par la BCE, seule une poignée coche toutes les cases recherchées. Pour la grande majorité des gens, un billet de 5 € restera un billet de 5 €.

Avant de s’enflammer, quelques vérifications s’imposent. Le papier doit être ferme au toucher, le filigrane visible par transparence, la bande de sécurité bien présente, et le chiffre émeraude doit changer de couleur quand on incline le billet sur les séries récentes. Retourner le billet permet ensuite de repérer un numéro de série au motif régulier ou une suite étonnamment propre.

En cas de doute, mieux vaut photographier nettement le recto et le verso, avec un gros plan sur le numéro de série, le code d’impression et tout défaut inhabituel. Des groupes de collectionneurs et forums spécialisés donnent un premier avis, mais seule l’expertise d’un numismate ou d’une maison de ventes reconnue permet une estimation sérieuse.

Il vaut mieux se méfier des annonces en ligne affichant des prix délirants sans explication ni certificat, et éviter tout pli supplémentaire, agrafe, coup de stylo ou tentative de nettoyage sur un billet qui semble sortir du lot : chaque trace en moins représente de la valeur préservée.