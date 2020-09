Les coiffeurs veulent une baisse de la TVA

En France, le secteur de la coiffure représente 85.000 entreprises qui emploient 184.000 salariés et indépendants. Le déconfinement a permis la réouverture des salons : pendant trois semaines, la fréquentation a été « très importante », mais depuis, le secteur constate une baisse de la consommation de 15 à 40%. Elle pourrait être durable et « le corolaire du choc économique subi par notre pays ».



Christophe Doré, le président de l'Union, explique que la baisse de 5 points de la TVA permettra de « maintenir l'activité, la pérennité des entreprises, des emplois et soutenir l'effort de formation des jeunes par nos entreprises ». Le chiffre d'affaires pour l'ensemble des coiffeurs aurait été plus durement touché au premier trimestre de 2020 que l'hôtellerie-restauration, qui est pourtant un des secteurs les plus touchés par le confinement et les mesures sanitaires.