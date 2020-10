Les prix de l'immobilier ont baissé à Paris en septembre

Dans ces conditions, l'offre en petites surfaces reste trop faible pour réellement peser sur les prix. Pour ce qui concerne les logements plus grands, la baisse des prix de 0,9% ne signifie pas pour autant que le marché immobilier va subir une récession dans les prochains mois. Il s'agit d'abord et avant tout d'une évolution saisonnière : en septembre, la demande ne se porte pas sur ce type de biens. Les acheteurs préfèrent plutôt emménager à la rentrée, donc acquérir leur logement avant ou pendant l'été.



Certes, la conjoncture est « morose », convient Meilleurs Agents, mais le service ne voit pas de « baisse prolongée ». Ailleurs en France, on constate un repli des prix de l'immobilier. C'est le cas à Nice, Bordeaux ou encore à Lille. En revanche, les prix à Marseille, Rennes ou encore à Strasbourg ont enregistré un rebond en septembre. Les habitants de Paris qui envisageraient de déménager en région parisienne (et un peu plus loin) peuvent regarder du côté de Chartres, Évreux ou Nogent-le-Rotrou, où les marchés de l'immobilier peuvent être intéressants.