Franchises médicales : pourquoi le gouvernement relance une réforme enterrée il y a un an

Dix mois après son enterrement sous François Bayrou, la réforme des franchises médicales refait surface. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, annonce ce matin sur RMC le doublement du plafond annuel, qui passe de 100 à 200 euros. Mais le gouvernement Lecornu a-t-il tiré les leçons du précédent rejet ? Entre déficits croissants et risque de mobilisation sociale, cette mesure rouvre un dossier brûlant.

Une réforme qui revient de ses cendres

L’automne 2025 : quand François Bayrou avait dû renoncer

À l’automne 2025, François Bayrou, alors Premier ministre, avait tenté de faire passer cette même réforme. Le projet avait suscité une levée de boucliers immédiate. Associations de patients, syndicats médicaux et opposition de gauche avaient dénoncé une mesure injuste, frappant les malades chroniques et les plus précaires. Face à cette coalition hostile et à la fragilité de sa majorité parlementaire, Bayrou avait enterré la réforme sans vote. Un échec cuisant pour Matignon, qui avait sous-estimé la charge symbolique du dossier. Dix mois plus tard, la mesure ressurgit sous un nouveau gouvernement, avec une communication rodée et un calendrier serré.

Juillet 2026 : Stéphanie Rist relance l’offensive

La veille de l’annonce officielle, Sébastien Lecornu avait préparé le terrain. Le Premier ministre avait ciblé les patients consommant plus de 50 boîtes de médicaments ou effectuant plus de 25 consultations annuelles, présentant la mesure comme un levier contre la surconsommation. Ce mercredi 23 juillet, Stéphanie Rist prend le relais : « Les Français, s’ils dépassent un nombre de consultations ou un nombre de boîtes de médicaments, payent aujourd’hui, s’ils sont au maximum, 100 euros par an. Ce que nous faisons, c’est que nous doublons ce plafond qui n’a pas évolué depuis 20 ans », détaille-t-elle sur RMC. Les franchises unitaires restent gelées à 1 euro par boîte et 2 euros par consultation. Seul le plafond global augmente, passant de 100 à 200 euros. Un décret devrait être adopté dès cet été, selon les déclarations ministérielles.

Les trois raisons du retour de la mesure

Raison 1 : les déficits de la Sécurité sociale s’aggravent

La Sécurité sociale affiche un déficit structurel qui inquiète Bercy. Le gouvernement cherche des économies rapides et visibles. Doubler le plafond des franchises médicales rapporterait plusieurs centaines de millions d’euros, selon les projections internes. Ce levier budgétaire, bien que limité, envoie un signal politique : l’État demande un effort aux usagers du système de santé. Les négociations budgétaires pour 2026 imposent de trouver des recettes alternatives. La ministre assume cette logique comptable, tout en la tempérant par un discours sanitaire.

Raison 2 : le diagnostic sur la surconsommation médicale s’affine

Stéphanie Rist insiste sur un argument comportemental : « Cela peut inciter à regarder d’abord dans son placard pour voir s’il reste des médicaments. Les infirmières à domicile m’en parlent régulièrement. Nous avons trop de boîtes de médicaments qui ne sont pas utilisées », explique-t-elle. Cette rhétorique vise à légitimer la mesure par un objectif de santé publique. Le gaspillage médicamenteux, estimé à plusieurs milliards d’euros annuels, devient l’alibi d’une hausse tarifaire. Pourtant, aucune étude récente ne démontre qu’une franchise plus élevée réduit effectivement le gaspillage, plutôt que l’accès aux soins.

Raison 3 : un gouvernement nouveau, un contexte politique différent

Lecornu n’est pas Bayrou. Le nouveau Premier ministre bénéficie d’un contexte parlementaire recomposé et d’une majorité moins fragile qu’à l’automne dernier. L’opposition de gauche reste hostile, mais le centre-droit soutient la mesure. Surtout, le gouvernement mise sur une communication anticipée et graduée : Lecornu annonce, Rist détaille, le décret suit rapidement. Cette stratégie vise à éviter le débat parlementaire prolongé qui avait tué la réforme en 2025. Reste à savoir si cette accélération suffira à contourner la mobilisation.

Comment éviter le même rejet qu’en 2025 ?

Les leçons de l’échec Bayrou et la stratégie de communication de Lecornu

L’échec de 2025 tenait à trois facteurs : une annonce brutale, une absence de concertation et une sous-estimation de la colère sociale. Lecornu a retenu la leçon. D’abord, il annonce la mesure en deux temps, via les médias puis via un décret, sans passer par le Parlement. Ensuite, il cible publiquement les « gros consommateurs » de soins, évitant de stigmatiser l’ensemble des patients. Enfin, il valorise l’argument du gel de 20 ans du plafond, présenté comme une anomalie à corriger. Cette tactique vise à rendre la hausse acceptable, voire inévitable. Mais elle ne garantit pas l’adhésion.

Les exemptions maintenues : une tentative de désamorcer la controverse

Stéphanie Rist rappelle que 18 millions de Français, dont les femmes enceintes et les mineurs, ne paient pas de franchises. Elle ajoute : « En moyenne, un patient avec des maladies chroniques dépense 78 euros par an actuellement. Si on double, il sera plutôt à 150 qu’à 200 euros. » Ce calcul vise à rassurer les malades chroniques, principal public concerné. Pourtant, les patients en affection longue durée (ALD) ne sont pas exemptés, contrairement à une attente répandue. Cette ambiguïté alimente les critiques : la réforme toucherait précisément ceux qui consomment le plus de soins, souvent les plus fragiles.

Calendrier et risques : le décret d’été face aux obstacles

Été 2026 : un délai court pour une réforme sensible

Le gouvernement vise une adoption du décret dès cet été, avant la rentrée parlementaire. Ce calendrier compressé laisse peu de temps aux opposants pour organiser une riposte. Mais il expose aussi l’exécutif à une contestation rapide et virulente. Les Français ont déjà payé près de 300 euros de leur poche en 2024 pour leurs dépenses de santé non remboursées. Ajouter 100 euros supplémentaires via les franchises risque de cristalliser les mécontentements, surtout en période estivale où l’opinion publique est plus volatile.

Scénarios : application, report ou nouvel enterrement

Trois scénarios se dessinent. Premier cas : le décret passe sans encombre, la mesure entre en vigueur en septembre. L’opposition gronde, mais la majorité tient. Deuxième cas : une mobilisation sociale (syndicats, associations) contraint le gouvernement à reporter l’application, voire à revoir le montant à la baisse. Troisième cas : un nouvel enterrement, comme en 2025, si la pression devient insoutenable. L’annonce est inflammable en vue des débats budgétaires, prévient Public Sénat. Lecornu joue gros : réussir là où Bayrou a échoué, ou subir le même sort.

Le retour de cette réforme illustre une tension française durable : comment équilibrer les comptes sociaux sans fragiliser l’accès aux soins ? La réponse de Lecornu et Rist, par la voie réglementaire et la communication ciblée, sera testée dans les semaines qui viennent. L’été dira si cette stratégie suffit à éviter un deuxième naufrage politique.