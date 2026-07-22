Impôts : les salariés français travaillent jusqu’au 22 juillet pour payer charges et taxes

Le 22 juillet 2026 marque le jour de libération fiscale des salariés français, selon l’Institut économique Molinari. Avec une pression fiscale record de 55,6 %, la France conserve sa première place européenne des impôts et charges, quatre jours plus tard qu’en 2025, effaçant un tiers des gains de compétitivité réalisés depuis 2015.

Une étude inédite révèle l’ampleur de la pression fiscale française

Un salarié français moyen doit attendre le 22 juillet 2026 pour considérer avoir acquitté l’ensemble de ses prélèvements obligatoires. Jusqu’à cette date symbolique, chaque euro gagné finance théoriquement impôts, cotisations sociales et taxes. Seuls les revenus perçus après cette échéance lui reviennent directement. L’étude annuelle de l’Institut économique Molinari, réalisée en partenariat avec le cabinet EY, mesure ainsi la charge fiscale réelle pesant sur les actifs.

La France conserve son rang peu enviable de championne européenne de la fiscalité. Pire encore, le jour de libération fiscale intervient quatre jours plus tard qu’en 2025. Un recul qui témoigne d’une remontée sensible de la pression fiscale, comme le souligne Le Figaro.

55,6 % du coût employeur absorbés par les prélèvements

Les chiffres calculés par EY révèlent l’ampleur du phénomène. La fiscalité réelle supportée par le salarié moyen français atteint désormais 55,6 % de ce qu’il coûte à son employeur. Sur 65 777 euros de coût employeur annuel, seuls 29 232 euros parviennent effectivement dans la poche du travailleur après déduction de toutes les charges et impôts.

La ponction se décompose en plusieurs strates. Les cotisations sociales représentent à elles seules 31 487 euros, soit davantage que le revenu disponible final. L’impôt sur le revenu prélève 3 026 euros supplémentaires, la TVA absorbe encore 2 032 euros. Au total, 36 545 euros s’évaporent en prélèvements obligatoires avant que le salarié puisse disposer librement de son pouvoir d’achat.

Un recul qui efface les gains de compétitivité

La remontée de la pression fiscale observée en 2026 n’est pas anodine. Selon Cécile Philippe, présidente de l’Institut économique Molinari et coauteure de l’étude, « un tiers des gains de compétitivité et de pouvoir d’achat réalisés depuis 2015 ont été effacés ». La détérioration s’explique principalement par la suppression des allégements de cotisations patronales dont bénéficiait le salarié moyen.

Deux dispositifs ont particulièrement pâti de la réforme. Le taux réduit de cotisation patronale maladie, qui s’établissait à 7 % du salaire brut au lieu de 13 %, a disparu. Le taux réduit de cotisation famille, fixé à 3,45 % au lieu de 5,25 %, a subi le même sort. La Réduction générale dégressive unique (RGDU) mise en place pour compenser s’avère insuffisante. Résultat : le coût du travail augmente de 2,8 % du salaire brut pour un salarié moyen.

À la hausse s’ajoutent l’augmentation du taux patronal de la cotisation d’assurance vieillesse et l’effet mécanique de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Lorsque les salaires imposables progressent plus rapidement que la revalorisation des tranches d’imposition, la fiscalité s’alourdit automatiquement, même sans modification des taux. Un phénomène qui touche d’ailleurs toutes les entreprises françaises, comme le montre l’impréparation massive face aux nouvelles obligations fiscales.

Un podium européen peu glorieux

La France occupe la première marche d’un classement peu enviable. L’Autriche arrive en deuxième position avec un jour de libération fiscale fixé au 17 juillet et une pression fiscale de 54 %. La Belgique complète le trio de tête, trois heures seulement avant l’Autriche le même jour, avec un taux de prélèvements de 53,99 %.

À l’opposé du spectre européen, les salariés allemands atteignent leur libération fiscale dès le 7 juillet, les Espagnols dès le 14 juin. La moyenne de l’Union européenne s’établit au 11 juin, soit plus d’un mois avant la France. L’écart est considérable et illustre le poids disproportionné des charges pesant sur les actifs français.

225 euros de coût employeur pour 100 euros de revenu disponible

L’étude de l’Institut Molinari met en lumière un ratio particulièrement défavorable. Pour qu’un salarié moyen français dispose de 100 euros de revenu supplémentaire, son employeur doit débourser 225 euros. Il s’agit du record absolu de l’Union européenne, symptôme d’un système où les cotisations sociales représentent 108 % du revenu disponible après impôts. Aucun autre pays membre n’atteint un tel niveau, la moyenne européenne se situant à 51 %.

Les cotisations sociales constituent l’essentiel du fardeau fiscal français, absorbant 86 % des prélèvements obligatoires totaux. L’impôt sur le revenu ne représente que 8 % de ces prélèvements, la TVA seulement 6 %.

Une fiscalité record qui ne garantit ni prestations optimales ni équilibre budgétaire

Paradoxalement, la fiscalité française ne se traduit pas par des prestations sociales supérieures à celles des pays nordiques. Nicolas Marques, directeur général de l’Institut économique Molinari et coauteur de l’étude, souligne que « le sous-développement de la capitalisation génère un manque à gagner de 160 milliards d’euros par an par rapport au Danemark, aux Pays-Bas et à la Suède ».

Les comparaisons sont édifiantes. Pour un même coût employeur, le salarié moyen français touche 20 % de salaire net en moins que ses homologues finlandais ou suédois. Pourtant, la Finlande se classe au 5ème rang de la dépense de protection sociale dans l’Union européenne, la Suède au 8ème rang, devant la France qui n’occupe que la 9ème place.

Le système de retraite français illustre particulièrement le mauvais rapport qualité-prix. Les cotisations prélevées sur les salariés représentent 28 % du salaire brut, contre 22 % aux Pays-Bas. Le taux de remplacement futur, qui mesure le montant de la retraite par rapport au salaire moyen, atteint à peine 70 % en France, contre 96 % aux Pays-Bas. La France se classe ainsi au 4ème rang européen pour le taux de cotisation, mais seulement au 16ème rang pour les prestations futures.

Dette publique et satisfaction de vie : un double échec

L’étude révèle également que 24 pays de l’Union européenne combinent des dettes publiques moins importantes et une fiscalité sur le salarié moyen plus faible que la France. Même l’Italie et la Grèce, dont les dettes publiques dépassaient celle de la France, imposent une pression sociale et fiscale moindre à leurs salariés moyens.

La fiscalité record ne se traduit pas non plus par un niveau de satisfaction supérieur. Au sein de l’Union européenne, la France se classait en 2026 au 21ème rang en termes de satisfaction dans la vie, à égalité avec l’Italie et la Hongrie. Seules la Bulgarie, la Grèce, la Lettonie et l’Allemagne affichaient des scores inférieurs. Un classement qui interroge la pertinence d’un modèle où la charge fiscale ne produit ni équilibre budgétaire ni bien-être collectif.

Le sous-développement de la capitalisation retraite : 8 jours de travail perdus

L’Institut économique Molinari calcule que le manque de capitalisation retraite représente une « taxe implicite » de 3 400 euros par an et par actif ou retraité, comparé aux pays européens ayant le plus développé l’épargne retraite. À l’échelle nationale, le manque à gagner s’élève à 160 milliards d’euros annuels, soit 6 % du PIB français.

Selon Nicolas Marques, « sans capitalisation collective généralisée, impossible de financer des retraites attrayantes sans détruire la compétitivité, le pouvoir d’achat et les finances publiques ». L’absence de mécanisme contraint le système par répartition à des prélèvements toujours plus lourds sur les actifs, creusant le déficit public année après année depuis la fin du baby-boom.

La « taxe implicite » se traduit concrètement par huit jours de travail supplémentaires consacrés au financement des retraites par rapport aux pays ayant adopté des systèmes mixtes performants. Si la France avait développé une capitalisation retraite comparable à celle du Danemark, des Pays-Bas ou de la Suède, le jour de libération fiscale interviendrait une semaine plus tôt.

Aucune réforme structurelle en vue

Face au constat, Cécile Philippe avertit : « les augmentations de pression fiscale se retournent contre les salariés et au final les finances publiques. Trop de taxes, c’est moins d’emplois, moins de recettes sociales et fiscales, plus de déficits et de dette ». L’urgence d’une réforme structurelle apparaît d’autant plus pressante que la tendance observée en 2026 risque de s’accentuer.

Certains pays européens ont amorcé des évolutions encourageantes. L’économiste Bruno Colmant, interrogé par la presse belge, anticipe qu’en 2029, « pour un salarié, l’impôt baissera d’à peu près 75 euros par mois » en Belgique grâce aux réformes annoncées. Une baisse qui devrait permettre de faire reculer de quelques jours le jour de libération fiscale belge.

En France, aucune perspective similaire ne se dessine à court terme. Les défis budgétaires et l’absence de consensus politique sur une réforme en profondeur du système de protection sociale laissent présager le maintien, voire l’aggravation de la pression fiscale record. Les salariés français devront vraisemblablement continuer à travailler jusqu’à la fin juillet, voire au-delà, avant de pouvoir considérer qu’ils travaillent enfin pour eux-mêmes.