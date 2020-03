Malgré de lourdes pertes en 2019, Auchan voit les premiers signes du redressement

Le chiffre d'affaires de la holding Auchan, qui regroupe les activités de distribution d'Auchan Retail et immobilières de Ceetrus, s'établit à 46,415 milliards d'euros pour l'exercice 2019. Un chiffre en recul de 1,6% par rapport au précédent exercice. Le marché français, qui représente 38% des revenus de l'enseigne de grande distribution, est en baisse de 2%, mais le chiffre d'affaires progresse dans neuf des douze pays où le groupe exerce des activités. Auchan essuie une nouvelle fois des pertes importantes et qui se creusent de 12,3% par rapport au précédent exercice, à 1,286 milliard d'euros. Edgar Bonte, président d'Auchan Retail, veut voir là le résultat du programme de cession d'actifs enclenché il y a un an, qui a des effets « significatifs » sur les comptes, alors que « presque tous nos indicateurs se sont améliorés », plaide-t-il.



Sans ces « éléments exceptionnels », le bénéfice atteint 432 millions d'euros, souligne la direction. D'ailleurs, le résultat opérationnel courant est de 929 millions d'euros, il double d'une année sur l'autre. La marge commerciale augmente de 1,1 point grâce à une montée en gamme des prix, « une meilleure maîtrise de notre démarque et une optimisation de nos frais », précise Edgar Bonte. Quant au modèle économique, il repose plus que jamais sur les hypermarchés qui représentent 86% du chiffre d'affaires total du distributeur.