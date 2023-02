Prime Macron : 5,5 millions de bénéficiaires en 2022

Selon les données dévoilées par le ministre, en France la Prime de partage de la valeur aura été, en 2022 en moyenne, de 789 euros par salarié bénéficiaire. En 2021, le montant moyen n’était que de 494 euros. Et sur l’ensemble des salariés, ce sont 4,4 milliards d’euros qui ont été versés, affirme l’exécutif.



Toutefois, ces montants cachent d’importantes inégalités. Pour commencer, le montant moyen en 2022 n’a pas atteint le plafond de 1.000 euros en vigueur en 2021. Et encore moins les plafonds de 3.000 ou 6.000 euros (en fonction de la présence ou non d’un accord d’intéressement) en vigueur en 2022. L’augmentation des plafonds n’aura donc finalement bénéficié qu’aux salariés qui avaient déjà obtenu la prime maximum en 2021.