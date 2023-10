Punaises de lit : attention aux arnaques

Face à cette situation, le ministre de la Santé a annoncé vouloir travailler à la limitation de ces tarifs excessifs. Pour aider les consommateurs à faire un choix éclairé, le ministère de l'Ecologie a publié deux listes sur son site : la première recense les entreprises qualifiées et formées pour la détection et le traitement des infestations de punaises de lit ; la deuxième se concentre sur les entreprises formées pour la détection canine de ces nuisibles. Entre 450 et 480 professionnels agréés sont actuellement en activité selon le ministère.



La montée en puissance du problème des punaises de lit dans les espaces publics, tels que les cinémas, les TGV, les hôpitaux ou même les aéroports, a généré une vague d'escroqueries. Le gouvernement appelle donc à la vigilance et met en place des mesures pour encadrer les pratiques des entreprises de désinsectisation. L'objectif est de garantir une protection efficace des consommateurs face aux arnaques, tout en assurant un traitement adéquat des espaces infestés.