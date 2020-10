Renault est en convalescence

En revanche, Renault et ses marques enregistrent une croissance solide de 4,5% en Russie, second marché du groupe automobile. En Turquie, les ventes ont littéralement explosé de 131%, mais le constructeur reste loin de la moyenne phénoménale de reprise dans le pays (+178% !). En Europe, le marché de prédilection visé par Luca de Meo, les ventes ont reculé de 2,9% avec 400.223 véhicules vendus ; Renault voit sa part de marché augmenter de 0,2 point à 10,3%. En France, les immatriculations ont grimpé de 2,7%.



Renault peut se réjouir du succès de la Zoe, sa voiture 100% électrique, dont les immatriculations ont augmenté de 157% d'une année sur l'autre, avec 27.000 modèles vendus rien qu'au troisième trimestre. Le groupe fait mieux que la moyenne du marché (107,2% tout de même), ce qui le positionne parmi les leaders de l'électrique en Europe. Enfin, les fondations de Renault sont solides avec des réserves de liquidités de plus de 15 milliards d'euros (dont les 5 milliards prêtés par l'État au printemps).