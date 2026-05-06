Lorenzo Mariani prend les rênes de Leonardo : le retour d’un profil industriel

Lorenzo Mariani succède à Roberto Cingolani à la tête du géant italien de la défense

Lorenzo Mariani, 62 ans, prendra les commandes de Leonardo dès le 7 mai 2026. Cette nomination scelle un virage stratégique décisif pour le géant italien de la défense, qui privilégie désormais l’expérience industrielle après trois années sous l’égide du physicien Roberto Cingolani. Le gouvernement Meloni vient d’entériner cette candidature, qui recevra sa validation définitive lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Cette passation de pouvoir s’inscrit dans une conjoncture particulièrement propice pour Leonardo, dont la capitalisation boursière a explosé de 677 % en cinq années. L’entreprise, où l’État italien conserve une participation de 30,2 %, a su capitaliser sur l’essor fulgurant des marchés de défense depuis le déclenchement du conflit ukrainien pour consolider son influence européenne.

Un parcours entièrement dédié à l’industrie de défense

Lorenzo Mariani personnifie l’incarnation de la continuité industrielle chez Leonardo. Depuis 1992, il a sculpté sa carrière en gravissant méthodiquement tous les échelons du groupe, forgeant une expertise transversale au sein des diverses entités où Leonardo détient des participations stratégiques : Alenia, Selex, MBDA. Cette trajectoire exemplaire lui procure une maîtrise intime des mécanismes opérationnels et des ressorts stratégiques de ce conglomérat complexe.

Promu co-directeur général le 1er juin 2023, puis élevé à la présidence du conseil d’administration de MBDA Italie, Lorenzo Mariani avait quitté ses fonctions de co-directeur approximativement deux années plus tard. Selon les révélations de La Repubblica, des tensions cristallisées avec Roberto Cingolani autour des orientations stratégiques du groupe avaient préfiguré ces divergences qui conduisent aujourd’hui à cette alternance au sommet.

Des résultats financiers spectaculaires sous l’ère Cingolani

Roberto Cingolani lègue un héritage financier éblouissant. Le chiffre d’affaires de Leonardo a culminé à 19,5 milliards d’euros en 2025, enregistrant une progression saisissante de 33 % en trois exercices. Cette trajectoire ascendante s’ancre dans les bouleversements géopolitiques planétaires et l’augmentation substantielle des budgets de défense européens depuis février 2022.

Les analystes d’Equita pronostiquent « une continuité stratégique » malgré cette alternance dirigeante. Toutefois, les marchés financiers manifestent leur circonspection : l’action Leonardo a chuté de 7,13 % vendredi dernier à 55,20 euros, trahissant les interrogations des investisseurs face à cette transition.

Une mission industrielle prioritaire pour Lorenzo Mariani

La désignation de Lorenzo Mariani traduit une stratégie limpide : amplifier les capacités productives du groupe. Contrairement à son prédécesseur, davantage tourné vers la communication et l’orchestration d’alliances stratégiques, le nouveau dirigeant devra optimiser l’appareil industriel pour satisfaire une demande en expansion constante.

Cette orientation revêt une importance cruciale alors que Leonardo multiplie les collaborations internationales. L’entreprise noue des partenariats avec l’allemand Rheinmetall dans la fabrication de blindés, s’associe au turc Baykar pour les drones, coopère avec Airbus et Thales dans le domaine satellitaire, et participe au programme tripartite avec le Japon et le Royaume-Uni pour développer les avions de combat de nouvelle génération.

Le défi du « dôme Michelangelo » et de l’innovation technologique

Leonardo porte actuellement un projet d’envergure baptisé « dôme Michelangelo », système logiciel ambitieux destiné à interconnecter radars, missiles et systèmes de commandement européens. Inspiré du « dôme de fer » israélien, ce bouclier défensif doit atteindre sa maturité opérationnelle fin 2027.

Pour Lorenzo Mariani, ce programme cristallise un défi majeur conjuguant innovation technologique et puissance industrielle. La réussite de cette initiative déterminera la position de Leonardo sur l’échiquier européen de la cyberdéfense et des systèmes intégrés.