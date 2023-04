SHARVY fait une percée commerciale au Luxembourg

CTG Luxembourg, 300 employés, a déployé l'application numérique Sharvy pour optimiser la gestion des places de stationnement. Le Luxembourg est un territoire particulièrement propice pour une gestion dynamique des parkings, et pour sharvy En effet, 200 000 travailleurs traversent la frontière chaque jour pour le Luxembourg, et beaucoup font le trajet par la route. Avec une hausse de 40% des déplacements annoncée pour 2035, le parking est un moyen de régulation de la circulation routière.es nouveaux programmes de bureaux, se voient désormais imposer un ratio de 1 place de parking pour 170 m2 de bâtiment.Sur les deux sites du Luxembourg CTG, le nombre d'emplacements est insuffisant (170 conducteurs déclarés pour 62 places).Le projet a été lancé début de 2022 et l'application déployée en juillet. Sharvy a complètement remplacé l'ancienne organisation avec les places attribuées. CTG est toujours confronté au même défi pour résoudre l’équation de 1 place de stationnement pour 3 voitures. Mais toutes les demandes sont satisfaites, et personne n’est relégué.Cette nouvelle référence pour SHARVY au grand-duché du Luxembourg, permet de conforter son développement international. On rappelle que Sharvy permet la gestion intelligente des espaces partagés en entreprise – parking, bureaux, cantines…-, et a déjà séduit des grands comptes tels que Vinci, JC Decaux, Nestlé, Ralph Lauren ou Onet … Elle est déjà utilisée quotidiennement par 50 000 personnes. Lancée sous le nom de MyCarSpot, l’entreprise a accéléré sa croissance récemment grâce à l’élargissement de sa proposition de valeurs. Elle a levé 1,2 M d’euros en 2020 pour financer son développement international.