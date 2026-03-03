Immobilier : les capitales européennes les plus chères au mètre carré

Le marché immobilier européen ne se résume pas au prix moyen d’un logement. Le véritable thermomètre des tensions se lit dans le prix au mètre carré et dans la vitesse à laquelle les valeurs progressent. Entre capitales où le mètre carré dépasse 10 000 euros et pays enregistrant des hausses annuelles supérieures à 20 %, le continent révèle un double phénomène : cherté structurelle à l’Ouest, accélération rapide à l’Est.

Immobilier : Top 5 des capitales les plus chères au mètre carré

Le prix au mètre carré constitue l’indicateur le plus précis de la pression immobilière. Il permet de comparer des marchés très différents en neutralisant la taille moyenne des logements. D’après l’étude publiée le 17 février 2026 par RationalFX, cinq capitales se détachent nettement.

Luxembourg arrive en tête avec un prix de 11 095 euros le mètre carré. La capitale du Grand-Duché combine un niveau de revenu élevé, une forte attractivité financière et une offre foncière limitée, ce qui entretient une tension durable sur les prix.

Paris suit avec 9 678 euros le mètre carré. Malgré un ralentissement observé ces derniers mois sur le marché français, la capitale reste l’un des territoires les plus onéreux d’Europe en valeur unitaire.

Oslo s’inscrit également dans ce club restreint avec 9 191 euros le mètre carré. La solidité économique norvégienne et la concentration de la population dans quelques grands centres urbains expliquent ces niveaux élevés.

Amsterdam affiche 9 171 euros le mètre carré. La capitale néerlandaise, confrontée à une pénurie structurelle de logements, enregistre des valorisations particulièrement tendues dans son centre historique.

Enfin, Londres complète ce top 5 avec 8 466 euros le mètre carré. Malgré les ajustements post-Brexit, la métropole britannique demeure l’un des marchés immobiliers les plus chers d’Europe en valeur unitaire.

Ces cinq capitales dépassent toutes les 8 000 euros le mètre carré. À titre de comparaison, certaines capitales d’Europe centrale restent sous le seuil des 2 000 euros, illustrant l’ampleur des disparités régionales.

Immobilier en Europe : les 5 capitales les moins chères au mètre carré

À l’autre extrémité du spectre, plusieurs capitales offrent des niveaux de prix très inférieurs aux standards occidentaux. Selon RationalFX, Ankara affiche un prix de 1 212 euros le mètre carré. C’est près de neuf fois moins que Luxembourg.

Pristina présente un niveau de 1 692 euros le mètre carré. Le marché kosovar reste modeste en volume et dépend fortement de la demande domestique. Bucarest se situe à 1 910 euros le mètre carré. Malgré une croissance économique soutenue ces dernières années, la capitale roumaine demeure très compétitive à l’échelle européenne.

Skopje affiche 1 979 euros le mètre carré. La capitale macédonienne combine des prix bas et un potentiel de rattrapage, même si la profondeur du marché reste limitée.

Podgorica enregistre 2 153 euros le mètre carré. Le Monténégro attire progressivement des investisseurs régionaux, mais les valorisations restent sans commune mesure avec celles d’Europe occidentale.

Immobilier : Top 5 des pays où les prix augmentent le plus

Au-delà des niveaux absolus, la dynamique des prix constitue un signal clé pour les investisseurs. Sur la période allant du troisième trimestre 2024 au troisième trimestre 2025, certains pays ont enregistré des hausses particulièrement marquées.

La Hongrie arrive en tête avec une progression de 21,10 %, selon RationalFX. Le Portugal suit avec une augmentation de 17,70 %.

La Bulgarie enregistre une hausse de 15,40 %, selon l’étude. Ce rythme de croissance positionne le pays parmi les marchés les plus dynamiques d’Europe. La Croatie affiche +13,80 % sur la période considérée. L’intégration européenne et l’essor du tourisme ont contribué à soutenir la demande.

Enfin, la Slovaquie complète ce top 5 avec une progression de 13,40 %, d’après les données. La dynamique économique régionale et le développement des grandes villes soutiennent la valorisation des actifs résidentiels.

Ces hausses contrastent avec des marchés plus matures. La France, par exemple, enregistre une progression limitée à 0,70 %, tandis que la Finlande affiche un recul de -3,10 %.