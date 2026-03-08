À 10 ans, il porte plainte contre son père qui a vidé ses économies pour se remarier

En Chine, un garçon de 10 ans a surpris tout le monde en portant plainte contre son père. Celui-ci avait détourné plus de 10 000 € des économies de son fils pour payer son remariage. Un tribunal a finalement tranché et ordonné le remboursement, provoquant une onde de choc dans la société chinoise face à cette décision peu courante.

Ce qui s’est passé et ce que ça a changé dans la famille

Les faits remontent à environ deux ans, quand les parents de Xiaohui ont divorcé, raconte le South China Morning Post. Au départ, Xiaohui a vécu avec son père dans la ville de Zhengzhou, dans la province de Henan, au nord de la Chine. Au fil des années, il avait mis de côté environ 10 000 €, principalement grâce aux traditionnelles enveloppes rouges, ou hongbao, reçues lors du Nouvel An lunaire (ces enveloppes sont un symbole de prospérité et de porte-bonheur destinées aux enfants).

Le père, en tant que représentant légal de son fils, avait ouvert un compte bancaire au nom de Xiaohui et y avait fait entrer ces dons, similaires aux livrets d’épargne en France. Tout a basculé quand il a retiré la totalité de la somme pour financer son remariage. À ce moment-là, Xiaohui est parti vivre chez sa mère et a découvert que ses économies avaient été prises sans son accord.

Le verdict et ce que chacun a dit

Indignée, la mère de Xiaohui a porté l’affaire devant la justice. Elle a insisté pour que l’argent soit rendu à son véritable propriétaire, Xiaohui, afin de garantir ses droits financiers. Le tribunal a examiné le dossier en citant une clause du Code civil chinois, ce qui a conduit à une décision judiciaire en faveur de Xiaohui. Le père a tenté de se défendre en affirmant que « ces dons provenaient de membres de son propre entourage et qu’ils ne devaient être remis à l’enfant qu’une fois devenu adulte ». Cette explication n’a pas convaincu le tribunal, qui a statué en faveur de Xiaohui et ordonné le remboursement intégral de 10 342,70 €, intérêts compris.