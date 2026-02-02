À partir de ce revenu, l’État vous considère comme une famille riche

Savoir ce qui définit la richesse d’une famille n’est pas simple, surtout avec des inégalités qui se creusent. Selon une note publiée en juillet 2025 par l’Observatoire des inégalités, basée sur des données de 2023, on peut toutefois fixer un seuil de richesse clair. Ce repère aide à mieux situer la société en matière de revenus.

Comment l’Observatoire des inégalités définit le seuil de richesse

L’Observatoire retient un seuil de richesse égal au double du niveau de vie médian. Ce niveau, calculé par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), était de 2 147 € par mois en 2023. Par conséquent, pour qu’une personne seule soit considérée comme riche, il faut toucher 4 293 € par mois après impôts. La définition repose sur le principe du revenu médian : la moitié de la population gagne moins et l’autre moitié gagne plus.

Pour tenir compte de la diversité des ménages, l’Observatoire utilise un système de parts pour ajuster le seuil selon la composition familiale. Un adulte vaut une part, le deuxième adulte 0,5 part, un enfant de plus de 14 ans 0,5 part, et un enfant de moins de 14 ans 0,3 part. Cette méthode intègre des économies d’échelle au sein du ménage (l’idée étant que « on n’a pas besoin d’une cuisine ou d’une voiture par personne », selon l’Observatoire des inégalités).

Ce que ça donne pour différents types de ménages

Voici les seuils de richesse obtenus en appliquant ce barème à plusieurs configurations familiales :

Pour un couple sans enfant , le seuil est de 6 440 € par mois .

, le seuil est de . Pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans , le seuil monte à 7 728 € par mois .

, le seuil monte à . Pour une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans, le seuil est de 5 581 € par mois .

avec un enfant de moins de 14 ans, le seuil est de . Pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans , le revenu de référence s’établit à 10 733 € par mois .

, le revenu de référence s’établit à . Pour une famille avec trois enfants, dont un de moins de 14 ans, le seuil atteint 12 021 € par mois.

Chaque chiffre reprend la méthode de l’Observatoire afin de refléter les différences de charges et d’économies selon la taille et la composition du foyer.

Des écarts nets avec le seuil de pauvreté

Pour mieux situer ces chiffres, il faut les comparer aux seuils de pauvreté. Pour un couple sans enfant, le taux de pauvreté est fixé à moins de 1 610 € par mois. Entre ce niveau et le seuil de richesse se situe la classe moyenne : pour un couple avec un enfant, elle va de 3 029 € à 5 614 € par mois ; pour une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans, elle se situe entre 2 188 € et 4 055 € par mois.