Adieu à un goût d’enfance : cette boisson mythique disparaît après 80 ans

Le monde des boissons est sur le point de changer un peu. Minute Maid, marque bien connue gérée par The Coca‑Cola Co., a annoncé l’arrêt de sa célèbre gamme de produits congelés. Cette décision met fin à une histoire qui a débuté en 1946, année de l’introduction du fameux concentré de jus d’orange congelé, confirme le média Independent. Elle illustre aussi l’évolution des préférences des consommateurs, qui pousse les marques à revoir leurs offres.

La fin d’une gamme qui a marqué des générations

Depuis leur lancement, les produits congelés de Minute Maid ont accompagné plusieurs générations. Le concentré de jus d’orange congelé, lancé il y a 80 ans, est longtemps resté un incontournable du petit-déjeuner pour beaucoup. Il était accompagné de produits comme la limonade congelée et le limeade. Mais à l’horizon du mois d’avril, ces références ne seront plus disponibles, la marque ayant choisi de recentrer son offre sur des « lignes de jus frais ».

Cette transition suit une tendance plus large de l’industrie : les ventes de jus congelés ont baissé aux États-Unis, en recul d’environ 8 %. Des facteurs économiques, comme la hausse des prix, combinés à une concurrence plus forte de différentes options de boissons, ont rendu ce segment moins attractif. The Coca‑Cola Co. indique que cette décision répond à ces évolutions du marché.

Nostalgie et goûts qui changent

L’annonce a suscité pas mal de réactions chez les consommateurs fidèles, mêlant déception et nostalgie. La praticité et le bon rapport coût-efficacité de ces produits en ont fait des basiques pour de nombreux foyers. Malgré tout, l’orientation vers des options plus fraîches et plus modernes semble inévitable aujourd’hui.

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits perçus comme plus naturels et moins transformés. Face à ce mouvement, des marques comme Minute Maid adaptent leur offre pour rester pertinentes et poursuivre leur croissance. La marque va désormais investir davantage dans des segments en croissance, comme les jus frais, dans l’espoir de séduire une nouvelle génération soucieuse de sa santé.