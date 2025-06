Alerte canicule : les températures vont grimper dès vendredi

On est en plein dans un phénomène météo un peu particulier, le fameux blocage en oméga. Cette configuration amène des températures en hausse notable sur tout le territoire français. Déjà repéré plus tôt cette année, il se présente avec un air chaud et sec qui arrive du sud et bloque les perturbations habituelles. Résultat : les températures montent petit à petit, avec un pic attendu en fin de semaine.

Un blocage en oméga, c’est quoi ce délire ?

Le nom « blocage en oméga » vient de la forme que prend ce système, qui ressemble à la lettre grecque oméga ou même à un fer à cheval. Cette disposition crée un axe de fortes pressions qui s’étendent jusqu’aux îles britanniques, empêchant toute arrivée de perturbations. François Gourand, ingénieur prévisionniste chez Météo France, précise que cela favorise une remontée progressive de la chaleur sur l’ensemble du territoire.

Les prévisions annoncent une montée des températures partout en France jusqu’à mardi ou mercredi prochains. On devrait voir des valeurs atteignant 30 °C sur la majeure partie du pays dès mercredi, pour ensuite grimper jeudi et vendredi, surtout dans les régions Poitou-Charentes et Aquitaine où elles pourraient atteindre 34 ou 35 degrés.

Comment ça se distingue du passage orageux de la dernière fois ?

À la différence des orages violents, cette fois la situation est beaucoup plus stable. Le précédent épisode avait vu un front avancer tranquillement sur le pays, entrainant des orages intenses liés à la chaleur accumulée devant la perturbation. Là, ce n’est pas le cas, car les hautes pressions vont maintenir un temps chaud et stable.

Les pros du métier utilisent une terminologie bien précise pour ces phénomènes, comme les pics de chaleur. Une « vague de chaleur » se prolonge sur plusieurs jours et touche l’ensemble du pays. Enfin, on parle de « canicule » quand les températures restent très élevées, jour et nuit, pendant au moins trois jours consécutifs.

Les seuils et records en vue

Les seuils pour déclarer une canicule varient d’un département à l’autre. À Paris, la barre est fixée à 31 °C le jour et 21 °C la nuit. Dans la Haute-Garonne, on passe à 36 °C en journée tout en gardant 21 °C la nuit. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, c’est à nouveau 36 °C pour la journée mais seulement 19 °C la nuit. Pour les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, le critère nocturne atteint même 24 °C.

Plusieurs scénarios sont envisagés pour cette affaire :

certains prévoient un simple pic de chaleur,

tandis que d’autres imaginent une vague qui durerait quatre ou cinq jours.

Les conditions pour parler de canicule pourraient être remplies localement. Par ailleurs, des records de température pourraient être battus si les prévisions se confirment – rappelons que juin 2003 reste le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, avec une moyenne nationale de 22,4 degrés, alors qu’en ce moment, on est à 20,5 degrés.

La Normandie sous la pression

En Normandie, c’est la même annonce : une vague de chaleur est en approche pour cette semaine. Météo France évoque même la possibilité d’une canicule dès vendredi et qui pourrait se poursuivre tout le week-end. Les températures devraient grimper régulièrement pour atteindre entre 31°C et 33°C, soit jusqu’à douze degrés au-dessus des moyennes habituelles relevées autour de Caen-Carpiquet ou Alençon.

Cette hausse de température va se ressentir partout en Normandie : sur le littoral, par exemple au Havre avec 31°C, mais aussi à l’intérieur des terres, comme à Alençon ou Rouen où on s’attend à 33°C ce week-end.

Un été qui s’annonce torride ?

Depuis dimanche, l’anticyclone est bien installé sur la France, garantissant un beau temps ensoleillé et une chaleur de plus en plus intense au fil des jours jusqu’à dimanche (la journée de dimanche est d’ailleurs attendue comme l’une des plus chaudes de l’année). Cela dit, restez vigilants face aux risques de l’exposition prolongée à des températures élevées.