Du sable du Sahara « en quantité » attendu sur la France ce week-end : pourquoi le ciel va littéralement virer à l’orange dans plusieurs régions

Ces jours-ci, la météo risque de surprendre pas mal de monde. Une masse de sable venue du Sahara doit traverser des milliers de kilomètres pour teinter le ciel en orange sur l’Hexagone. Le phénomène s’accompagnera d’une hausse des températures et d’un ciel tout changé.

Pourquoi le Sahara s’en mêle

Dès ce mercredi 20 mai 2026, on ressentira une hausse marquée des températures en France. Un flux de sud-ouest va s’installer sur la moitié sud du pays, comme l’explique le météorologue Yann Amice, cité sur actu.fr : « Un flux de sud-ouest va se mettre en place sur la moitié sud de la France, et les hautes pressions vont s’installer ». Ce courant coïncidera avec l’arrivée d’air très chaud venu du nord de l’Afrique, une plume de chaleur saharienne pouvant faire grimper les thermomètres à des niveaux estivaux. En avril, il est rare de voir le thermomètre s’envoler à ce point avec des températures estivales.

Sur la façade ouest, un véritable « couvercle anticyclonique » renforcera la remontée des températures. Cette barrière de hautes pressions peut amplifier la chaleur dans la région. Les maximales devraient atteindre autour de 35 °C dans le sud-ouest vendredi, avec des pointes possibles à 30 °C dans le nord.

Quand le désert débarque

Vendredi 22 mai 2026 marquera l’arrivée visible du sable saharien sur l’ouest du pays. En transit par le Maroc et l’Espagne, ces nuages de poussières vont laisser un voile dans le ciel et risquent aussi d’affecter la qualité de l’air. Il s’agit principalement de particules PM10, capables de pénétrer profondément dans les poumons, ce qui pose des questions sanitaires sérieuses. Les niveaux de particules fines pourraient dépasser les seuils recommandés, avec des risques d’asthme et de troubles cardiovasculaires dus aux conditions climatiques.

L’influence saharienne ne s’arrête pas là. Les projections climatiques les plus pessimistes indiquent que la quantité de poussière projetée par le désert pourrait augmenter de 40 % à 60 % d’ici la fin du siècle. Ce scénario met en lumière les conséquences climatiques de phénomènes transfrontaliers qui peuvent modifier significativement la qualité de vie et le paysage urbain en France, soulignant l’impact du changement climatique.