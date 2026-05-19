Première vague de chaleur en France : les météorologues annoncent une date précise et elle est plus proche que vous ne le pensez

Depuis plusieurs jours, les Français ont connu une météo plutôt déroutante. Un ciel souvent couvert, des pluies régulières et des températures fraîches ont donné à ce mois de mai des airs d’automne. Mais cette grisaille pourrait bientôt laisser la place à tout autre chose. Les prévisions annoncent un retour du soleil accompagné d’une montée notable des températures, promettant un contraste saisissant. En l’espace de quelques jours, le pays pourrait passer d’une humidité morose à une ambiance digne des premiers jours d’été, annonce Le Journal des Femmes.

Une transformation météo spectaculaire

Selon les spécialistes, la bascule attendue sera à la fois rapide et marquée. Après un début de semaine avec des maximales oscillant entre 15°C et 18°C, le ciel pourrait se dégager pour laisser un soleil éclatant et des températures nettement plus hautes. Mercredi 20 mai semble marquer le départ de cette transition, avec des villes comme Montpellier et Perpignan atteignant 27°C, tandis que Paris devrait profiter d’une douceur printanière avec 21°C.

Cet épisode s’annonce comme le premier vague de chaleur notable de l’année. Les températures vont continuer de monter, avec Jeudi 21 mai qui pourrait voir des maximales dépasser les 30°C dans la moitié sud du pays. Vendredi s’annonce encore plus chaud, et ce n’est pas tout : ces tendances laissent penser à un maintien d’un climat chaud jusqu’au début des mois d’été.

Du froid au chaud : le calendrier des changements

Les prévisions pour la fin mai et le début juin montrent un réchauffement marqué avec des températures élevées dans certaines régions. Le Jeudi 21 mai, des villes comme Bordeaux et Nice sont attendues autour des 30°C, un bond notable par rapport aux températures fraîches récentes. Plus au nord, le passage à une atmosphère estivale pourrait être plus instable, avec des risques d’orages et des passages nuageux.

Les données actuelles prévoient des anomalies thermiques dans le sud de la France allant de +3 à +5°C, avec des maximales pouvant atteindre 32°C à Bordeaux, 29°C à Lyon, Tarbes, et Biarritz, ainsi que 28°C à Montpellier dès le Jeudi. Ce basculement pourrait marquer le début d’une période durablement chaude et sèche, un effet du réchauffement climatique.

Un signe d’un été précoce

Les spécialistes ne parlent pas encore d’une vague de chaleur installée de façon officielle, car la durée exacte de cet épisode et le comportement des températures nocturnes restent inconnus. Toutefois, les premières données suggèrent que cette poussée de chaleur pourrait être le prélude à un été précoce. Les projections pour les premières semaines de juin renforcent cette hypothèse, avec des températures régulièrement comprises entre 28°C et 32°C.

Le changement que s’apprête à vivre la France est suivi de très près, car les conditions actuelles peuvent évoluer rapidement. Tandis que les tendances laissent espérer un été chaud, la prudence reste de mise face aux variations climatiques. Les experts scrutent les évolutions météorologiques futures pour ajuster ces prévisions.