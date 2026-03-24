De la neige en plein printemps : les météorologues confirment une vague de froid cette semaine, voici les départements qui vont blanchir

Alors que le mois de mars touche à sa fin, la France va vivre une semaine marquée par de fortes variations météo. On passera d’un début de semaine doux et printanier à un regain de froid avec précipitations et vents forts en milieu et fin de semaine. Ces oscillations, typiques de la période, demandent de la vigilance, notamment pour les professionnels de l’agriculture.

Douceur printanière jusqu’à mardi

Les premiers jours, et surtout jusqu’à mardi, s’annoncent doux. Un anticyclone favorisera l’arrivée d’une masse d’air douce sur le pays. Le soleil sera souvent au rendez‑vous et les températures supérieures aux normales de saison.

C’est un temps agréable pour les activités en extérieur et pour profiter des premiers signes du printemps. Mais cette tranquillité sera de courte durée : le temps va basculer en milieu de semaine avec une dégradation météorologique.

Changement net dès mercredi

Dès mercredi, un vaste système dépressionnaire venu d’Europe du Nord s’installera au‑dessus de la France, provoquant un retour du froid, confirme La Chaine Meteo. L’arrivée d’air polaire entraînera une chute marquée des températures en 24 à 48 heures. On retournera à des conditions plus instables, avec des « giboulées de mars ».

Un front froid balayera le pays du nord‑ouest vers le sud à partir de mercredi, rendant l’atmosphère plus instable. On alternera éclaircies et passages nuageux, avec des averses parfois accompagnées de grésil et des vigilance orange.

Des vents violents et des précipitations marquées

Le milieu et la fin de semaine verront des vents soutenus. Ils accentueront la sensation de froid, particulièrement sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique, mais aussi en Méditerranée où le mistral et la tramontane se renforceront à partir de mercredi. Les rafales pourront dépasser les 100 km/h dans les secteurs exposés, ce qui modifiera fortement le ressenti, même si le ciel restera souvent dégagé dans le sud‑est malgré ces vents.

La neige fera son retour en montagne dès mercredi, surtout jeudi, avec des neige en plaine. Dans les Alpes et les Pyrénées, la neige pourrait descendre jusqu’à 800 m, tandis que dans le Massif central, les Vosges et le Jura, la limite pluie‑neige s’abaissera entre 600 et 700 m. Les cumuls pourront être importants : jusqu’à 10-15 cm dans les Vosges, le Jura et le Massif central, et même 20 à 50 cm dans certains secteurs des Alpes. Autant dire que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot en montagne.