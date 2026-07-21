AliExpress écope de 550 millions d’euros d’amende pour avoir vendu des produits dangereux

Vous avez acheté sur AliExpress ? Vous n’étiez peut-être pas en sécurité. La plateforme vendait des jouets non sécurisés, des cosmétiques dangereux et des vêtements contrefaits. La Commission européenne vient de sanctionner cette négligence avec une amende record de 550 millions d’euros. Voici ce que cela change concrètement pour votre protection.

Lundi 20 juillet 2026, Bruxelles frappe fort. La Commission européenne inflige à AliExpress une amende de 550 millions d’euros, la plus élevée jamais prononcée au titre du Digital Services Act (DSA). La plateforme chinoise, filiale du géant Alibaba, compte 193 millions d’utilisateurs dans l’Union européenne. Tous ont été exposés à des produits potentiellement nocifs pendant des mois, voire des années. Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la Souveraineté technologique, résume la situation : « La prolifération de vêtements contrefaits, de jouets non sécurisés, de cosmétiques dangereux et d’autres produits illégaux et nocifs n’est pas un coût inévitable des achats en ligne. C’est l’échec d’AliExpress à se conformer à ses obligations en vertu du Digital Services Act. »

Quels produits dangereux ont circulé sur AliExpress ?

Des jouets non sécurisés pour les enfants

Les jouets vendus sur AliExpress échappaient massivement aux normes européennes de sécurité. Certains contenaient des petites pièces détachables présentant un risque d’étouffement pour les jeunes enfants. D’autres renfermaient des substances chimiques interdites comme le plomb ou les phtalates, toxiques à long terme. L’absence de marquage CE, obligatoire dans l’Union européenne, signalait déjà leur non-conformité. Pourtant, ces articles restaient accessibles aux familles européennes sans avertissement clair. Les parents achetaient en toute confiance, ignorant les dangers réels pour leurs enfants.

Des cosmétiques dangereux sans conformité

Les cosmétiques posaient un problème encore plus grave. Crèmes, maquillages et produits de soin contenaient des ingrédients non autorisés en Europe, notamment des conservateurs allergènes ou des métaux lourds. Certains présentaient des risques d’irritations cutanées sévères, voire de réactions allergiques dangereuses. La réglementation européenne impose des tests stricts avant toute commercialisation. AliExpress n’avait mis en place aucun système efficace pour vérifier la conformité de ces produits. Les consommateurs appliquaient sur leur peau des substances potentiellement toxiques sans le savoir.

Des vêtements contrefaits en masse

La contrefaçon de vêtements représentait un volume considérable. Fausses marques de luxe, copies de créateurs, articles violant des droits de propriété intellectuelle : la plateforme en regorgait. Au-delà de l’aspect légal, certains textiles contenaient des colorants interdits ou des substances allergènes. Les normes européennes encadrent strictement la composition des vêtements pour protéger la santé des consommateurs. AliExpress laissait circuler des articles qui n’avaient jamais été contrôlés, exposant les acheteurs à des risques cutanés et respiratoires.

Comment AliExpress a laissé circuler ces produits ?

Pas de système de détection : la faille majeure

L’enquête de la Commission, lancée en mars 2024, révèle une carence structurelle. Au moment de son ouverture, AliExpress ne disposait d’aucun système automatisé fonctionnel pour détecter les produits interdits. La plateforme se reposait uniquement sur des signalements externes ou des vérifications manuelles ponctuelles. Pour une marketplace accueillant des millions de références, l’absence d’intelligence artificielle ou d’algorithmes de détection constituait une négligence manifeste. Les vendeurs pouvaient publier n’importe quel article sans filtrage préalable efficace.

Des produits restaient en vente des semaines après signalement

Même lorsque des produits dangereux étaient identifiés et signalés, ils demeuraient accessibles pendant plusieurs semaines. La Commission a constaté des délais de retrait anormalement longs, laissant les consommateurs continuer d’acheter des articles pourtant reconnus comme non conformes. Les procédures internes d’AliExpress manquaient de réactivité. Un jouet dangereux signalé lundi pouvait encore être commandé trois semaines plus tard. Entre-temps, des dizaines, voire des centaines de familles l’achetaient sans savoir.

Des équipes trop peu nombreuses pour vérifier la conformité

L’enquête révèle un sous-effectif criant. Les équipes chargées de vérifier la conformité des produits disposaient de quelques dizaines de secondes par article. Avec des millions de références actives simultanément, ce rythme rendait tout contrôle sérieux impossible. Les modérateurs ne pouvaient ni analyser les compositions, ni vérifier les certifications, ni même lire correctement les fiches produits. AliExpress privilégiait la croissance rapide de son catalogue au détriment de la sécurité. Les vendeurs contrevenants recevaient des sanctions dérisoires : leurs boutiques restaient actives longtemps après les infractions constatées.

Ce que change cette amende

Des obligations nouvelles pour AliExpress d’ici octobre 2026

La Commission impose à AliExpress un calendrier strict. D’ici le 20 octobre 2026, la plateforme doit soumettre un plan d’action correctif détaillé. Celui-ci devra inclure le déploiement de systèmes automatisés de détection, le renforcement massif des équipes de modération et l’accélération des procédures de retrait. AliExpress conteste la décision et juge l’amende disproportionnée, mais la Commission ne laissera aucune marge de manœuvre. Les 550 millions d’euros représentent moins de 1% du chiffre d’affaires annuel d’Alibaba (122 milliards d’euros), mais le message politique est clair : l’Europe ne tolérera plus ces pratiques.

Vers une meilleure traçabilité des produits vendus

Le plan correctif devra garantir une traçabilité complète. Chaque vendeur devra prouver l’origine de ses produits, fournir des certificats de conformité et accepter des contrôles aléatoires. Les consommateurs pourront vérifier plus facilement la légalité des articles avant achat. Des labels de conformité deviendront visibles sur les fiches produits. La transparence devient une obligation, pas une option. Pour vous, acheteur, cela signifie moins de risques d’acquérir un produit dangereux ou contrefait. La responsabilité d’AliExpress s’accroît : la plateforme ne pourra plus se retrancher derrière le statut d’intermédiaire neutre.

Risques de nouvelles amendes si AliExpress ne se conforme pas

Si AliExpress ne respecte pas ses engagements d’ici octobre, la Commission appliquera des amendes périodiques supplémentaires. Le DSA prévoit des sanctions pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires mondial annuel. Pour Alibaba, cela représenterait plus de 7 milliards d’euros. La menace financière est réelle. Temu, concurrent direct, a déjà écopé de 200 millions d’euros en mai 2026 pour des violations similaires. L’Union européenne démontre sa détermination à protéger ses consommateurs face aux géants du e-commerce chinois. Henna Virkkunen insiste : « Nous ne tenons pas compte de leur origine, parce que tous ceux qui veulent opérer en Europe doivent respecter les mêmes règles. »