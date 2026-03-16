Amazon Prime Video : la 4K bientôt payante avec l’abonnement Ultra ?

Amazon revoit l’organisation de son service de streaming Prime Video. L’entreprise a annoncé le 14 mars 2026 une nouvelle formule baptisée Prime Video Ultra, destinée à remplacer l’option actuelle sans publicité. Cela signifie que certaines fonctionnalités aujourd’hui incluses pourraient devenir payantes. En particulier, la qualité vidéo 4K, qui sera désormais réservée à ce nouvel abonnement premium. Pour les abonnés, cette évolution soulève une question simple : faudra-t-il payer plus pour regarder Prime Video dans les meilleures conditions ?

Amazon Prime Video : un nouvel abonnement plus cher arrive

La principale nouveauté annoncée par Amazon est la création d’un abonnement appelé Prime Video Ultra. Ce nouveau niveau d’abonnement remplacera l’actuelle option permettant de supprimer les publicités. Aujourd’hui, cette option coûte 2,99 dollars par mois, selon les informations rapportées par le média technologique The Verge. Avec la nouvelle formule, le tarif passera à 4,99 dollars par mois, d’après l’annonce officielle publiée par Amazon, soit une augmentation d’environ 40 % par rapport à l’ancien supplément. Cette nouvelle formule sera lancée le 10 avril 2026 aux États-Unis, selon Amazon. Toutefois, le prix de l’abonnement Amazon Prime ne change pas. Aux États-Unis, il reste fixé à 14,99 dollars par mois ou 139 dollars par an. Prime Video reste inclus dans Prime, mais certaines fonctionnalités deviennent payantes.

La modification la plus importante concerne la qualité vidéo. Jusqu’à présent, les abonnés Prime pouvaient regarder les films et séries en 4K sans coût supplémentaire lorsque le contenu le permettait. Avec la nouvelle organisation, cette qualité sera réservée au nouvel abonnement Prime Video Ultra.

Le média TechRadar explique ainsi que la plateforme incluse dans Prime sera désormais limitée à une résolution maximale de 1080p, c’est-à-dire de la Full HD. Pour les abonnés qui souhaitent continuer à regarder les contenus en très haute définition, cela signifie donc un supplément mensuel.

Amazon justifie cette évolution par les coûts de production et de diffusion des contenus. L’entreprise explique que proposer un streaming sans publicité avec des fonctionnalités premium « nécessite des investissements importants ».

Prime Video Ultra : ce que comprend le nouvel abonnement

La formule Ultra ne se limite pas à la suppression des publicités et à la 4K. Amazon ajoute aussi plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, l’abonnement permettra jusqu’à cinq flux simultanés, ce qui signifie que cinq appareils pourront regarder Prime Video en même temps dans un même foyer, selon 9to5Mac. Autre nouveauté : la capacité de téléchargement hors ligne augmente fortement. Les abonnés Ultra pourront télécharger jusqu’à 100 contenus pour les regarder sans connexion.

De son côté, l’offre standard incluse dans Prime continue d’évoluer mais reste plus limitée. Elle permettra désormais quatre flux simultanés et jusqu’à 50 téléchargements.

Et en France, faut-il s’attendre à une hausse du prix ?

Pour l’instant, ces changements concernent uniquement les États-Unis. Amazon n’a pas encore annoncé de déploiement en Europe ni en France. Toutefois, plusieurs médias spécialisés estiment que cette évolution pourrait être étendue à d’autres pays. Selon Univers Freebox, cette nouvelle formule pourrait « préfigurer un lancement international », même si aucune date n’a été confirmée pour l’instant.

Aujourd’hui en France, l’abonnement Amazon Prime coûte 6,99 euros par mois et inclut Prime Video. Les abonnés peuvent également payer 2,99 euros par mois pour supprimer la publicité. Si Amazon applique la même stratégie qu’aux États-Unis, les utilisateurs français pourraient donc voir apparaître un nouveau niveau d’abonnement plus cher, notamment pour accéder à la 4K.