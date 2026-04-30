Le Pentagone réclame 75 milliards de dollars pour des drones : c’est plus que le budget militaire d’Israël et de la Corée du Sud, et personne n’en parle

Dans un monde où les enjeux géostratégiques et les avancées technologiques redéfinissent sans cesse les priorités militaires, le Pentagone a dévoilé son budget pour l’année fiscale 2027, qui commence le 1er octobre 2026. Ce budget s’élève à 1,38 milliard d’euros et représente une hausse de 42 % par rapport aux allocations précédentes. Cet effort budgétaire important met en lumière une transformation des stratégies de défense, en phase avec les défis contemporains.

Les drones, grande priorité

Un des axes majeurs de ce budget, c’est l’investissement massif dans les drones et les technologies associées. Près de 69 milliards d’euros sont prévus pour ces systèmes et leurs contre-mesures, ce qui traduit une militarisation accélérée de ce secteur.

Les responsables américains poussent aussi des initiatives pour neutraliser ces drones, ce qui renforce la nécessité de développer à la fois des drones et des technologies anti-drones. Comme l’a dit Jules Hurst III, sous-secrétaire à la Défense par intérim, « la guerre par drones redessine rapidement le paysage du champ de bataille moderne », cite BFMTV.

Le Defense Autonomous Warfare Group (DAWG), créé sous l’administration Trump, se voit attribuer 50,2 milliards d’euros. Cette entité a intégré l’initiative Replicator l’année dernière. Lancée en 2023 sous l’administration Biden, Replicator vise à constituer une flotte massive de drones pour maintenir un avantage stratégique face à des nations comme la Chine. Dans cette optique, le DAWG figure désormais parmi les dix plus importants budgets militaires au monde, devant des pays comme l’Ukraine, la Corée du Sud et Israël.

À l’international et la production prévue

Les retombées internationales du programme montrent clairement l’intention de garder une position dominante face à des adversaires potentiels. Le Pentagone prévoit de produire des dizaines de milliers de drones cette année et des centaines de milliers d’ici à 2027, pour atteindre environ 340 000 unités sur deux ans.

Toutefois, ce rythme reste inférieur à celui observé ailleurs. Par exemple, l’Ukraine prévoit de produire 7 millions de drones cette année, un chiffre nettement plus élevé.

La situation mondiale n’est pas à négliger. Des pays comme la Russie et l’Iran servent de points de comparaison, leurs conflits récents ayant montré l’efficacité des drones iraniens Shahed. Face à ces modèles peu coûteux mais destructeurs, les États-Unis cherchent à développer des systèmes plus légers et moins chers, prolongeant la lignée d’appareils comme les MQ-1B Predator et drones MQ-9B SeaGuardian.