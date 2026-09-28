APL, gaz, santé : ce qui change pour votre budget en octobre

Dès le 1er octobre 2026, plusieurs mesures entreront en vigueur et modifieront le quotidien de millions de Français. Entre revalorisation des APL de 1,15 %, nouvelle hausse du prix du gaz de 6,3 %, alourdissement des franchises médicales et remboursement inédit des protections hygiéniques réutilisables, l’automne s’annonce contrasté pour les ménages.

Des mesures variées dès le 1er octobre

Au 1er octobre 2026, plusieurs mesures vont entrer en vigueur et impacter la vie quotidienne des Français. Parmi elles, la revalorisation des APL, une hausse du prix du gaz, l’augmentation des franchises médicales et le remboursement des protections hygiéniques réutilisables. Si ces mesures apportent des améliorations pour certains, elles peuvent aussi peser sur le pouvoir d’achat, déjà affecté par l’inflation persistante.

Ces décisions budgétaires reflètent un équilibre entre le soutien aux plus vulnérables et la rationalisation des dépenses publiques. Le gouvernement s’efforce de maîtriser le budget tout en maintenant les aides sociales jugées essentielles dans un contexte économique tendu.

Revalorisation des APL et gel en 2027

Les aides personnalisées au logement (APL) vont augmenter de 1,15 % au 1er octobre 2026. Cette revalorisation annuelle, prévue par le Code de la construction et de l’habitation, se base sur l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). Ainsi, les 5,6 millions de foyers bénéficiaires verront leur allocation mensuelle augmenter légèrement, passant en moyenne de 219 euros à environ 221,52 euros.

Cependant, cette hausse n’était pas garantie, le gouvernement ayant envisagé un gel des prestations sociales pour 2026. Un amendement a permis de maintenir cette augmentation, mais pour 2027, les APL ne seront pas revalorisées, a annoncé Vincent Jeanbrun, ministre du Logement. Cette décision est justifiée par la nécessité de réaliser des économies budgétaires.

Le prix du gaz augmente de 6,3 %

En octobre 2026, le tarif du gaz augmentera encore de 6,3 %, après une hausse de 5,6 % en septembre. Le prix de vente s’établira à 182,88 euros TTC par mégawattheure, touchant environ 6 millions de ménages dont le contrat est indexé sur ce prix. Cette augmentation s’inscrit dans un contexte énergétique mondial instable, influencé par les tensions géopolitiques et les aléas climatiques.

Pour atténuer cet impact, le gouvernement a renouvelé et étendu les aides pour les « grands rouleurs », afin de soutenir les travailleurs devant parcourir de longues distances.

Franchises médicales et remboursement des protections hygiéniques

Le plafond annuel des franchises médicales passera de 100 à 140 euros dès le 1er octobre 2026. Cette augmentation concerne les franchises sur les médicaments, actes paramédicaux et transports sanitaires. Bien que les montants unitaires restent inchangés, le relèvement du plafond permet à l’Assurance maladie de récupérer davantage.

Par ailleurs, à partir du 1er octobre, les protections hygiéniques réutilisables seront remboursées pour les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (C2S). Cette mesure vise à lutter contre la précarité menstruelle, en soutenant le pouvoir d’achat des jeunes femmes et en favorisant une consommation plus durable.

Autres ajustements tarifaires

Le 1er octobre marque aussi d’autres changements : les tarifs de la fourrière augmentent et les modèles de contrats de location évoluent. Le coût de l’enlèvement d’un véhicule passera à 135 euros, tandis que la garde journalière s’élèvera à 7,15 euros. À Lyon, Marseille et Toulouse, la garde journalière atteindra 10 euros.

Les nouveaux contrats de location devront inclure une clause pour résilier le bail en cas de non-paiement. Enfin, dans le domaine funéraire, les opérateurs devront fournir une notice d’information standardisée aux familles.

Ces mesures illustrent les défis auxquels le gouvernement est confronté pour allier soutien social et rigueur budgétaire. Les ménages, surtout les plus modestes, devront s’adapter à ces nouvelles conditions, alors que l’inflation continue de peser sur le pouvoir d’achat.