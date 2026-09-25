Voitures thermiques : 35,8% de ventes en moins en 6 mois

Les ventes de voitures thermiques en France connaissent une chute spectaculaire. Entre janvier et août 2026, elles ont baissé de 35,8%, d’après les données de l’ACEA publiées le 24 septembre. Ce recul, le plus marqué en Europe, invite à se pencher sur les raisons d’une telle transition vers l’électrique, qui s’explique par quatre facteurs économiques et sociaux majeurs.

Un recul record de 35,8% en France

Les chiffres de l’Association des constructeurs européens (ACEA) indiquent une mutation profonde du marché automobile français. Alors que le secteur affiche une légère croissance (+3%) grâce aux motorisations alternatives, les voitures thermiques s’effondrent. Aucun autre pays européen ne subit un tel déclin, avec une moyenne de baisse de 18,6% sur le continent, soit deux fois moins qu’en France.

Les voitures thermiques ne représentent plus que 21,7% des immatriculations en France, contre 28% l’année précédente, ce qui équivaut à environ 1,6 million d’unités vendues en huit mois. En revanche, les véhicules électriques ont bondi de 74,2%. En Europe, 68% des ventes concernent désormais des motorisations électrifiées, marquant un tournant décisif.

L’impact des prix des carburants

Première explication : le coût d’usage. Depuis 2023, les prix à la pompe ont augmenté de façon durable, rendant chaque plein plus coûteux pour les ménages. Face à cette hausse, l’électricité devient une alternative économique. Les automobilistes considèrent désormais le budget total du véhicule sur sa durée de vie, au-delà du simple prix d’achat.

Avec le litre d’essence proche de 2 euros, parcourir 15 000 kilomètres par an avec une consommation de 6 litres aux 100 kilomètres coûte 1 800 euros. Ce montant influence fortement les décisions d’achat, les conducteurs anticipant désormais les dépenses en carburant sur plusieurs années. Le coût du carburant est désormais trois fois plus élevé que celui de la recharge électrique.

Recharger à domicile coûte environ 3 euros pour 100 kilomètres, contre 12 euros pour un véhicule thermique. Sur cinq ans, l’économie se chiffre en milliers d’euros, et les constructeurs misent sur cet avantage financier pour promouvoir l’électrique.

Soutien des politiques publiques

Les politiques publiques jouent un rôle crucial dans cette transition. En France et ailleurs en Europe, des incitations financières comme les bonus écologiques, les primes à la conversion et les aides régionales favorisent l’électrique, avec des soutiens pouvant atteindre 7 000 euros pour les ménages modestes. Parallèlement, les taxes sur les véhicules thermiques augmentent chaque année.

En 2026, l’achat d’un véhicule électrique sous 47 000 euros permet de bénéficier d’un bonus de 4 000 euros, montant pouvant atteindre 7 000 euros selon les revenus. Ces aides réduisent sensiblement l’écart de prix avec les voitures thermiques. Les constructeurs adaptent donc leur offre pour répondre à cette nouvelle demande.

Les zones à faibles émissions se multiplient dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille, interdisant progressivement les véhicules thermiques les plus polluants. Le malus écologique peut atteindre 60 000 euros pour les modèles les plus polluants, combinant incitations et contraintes pour accélérer le passage à l’électrique.

Élargissement de l’offre électrique

L’offre de véhicules électriques s’est considérablement diversifiée. Tous les segments de marché sont désormais couverts, des citadines aux utilitaires. Les constructeurs européens rattrapent leur retard, tandis que les marques chinoises prolifèrent avec des ventes en forte hausse (+163%, +426%, +251%).

En 2026, l’éventail de prix des modèles électriques va de 25 000 à 80 000 euros. Renault, Peugeot et Volkswagen proposent des versions électriques de leurs modèles phares. L’électrique n’implique plus de sacrifices en termes d’espace ou de confort. Les familles et les professionnels trouvent des véhicules adaptés à leurs besoins.

Les batteries actuelles permettent une autonomie réelle de plus de 400 kilomètres, suffisante pour 95% des trajets quotidiens. Les bornes de recharge rapide ajoutent 200 kilomètres en 20 minutes. Avec 100 000 points de recharge publics en France début 2026, l’infrastructure suit enfin la demande croissante.

Une conscience environnementale accrue

Au-delà de l’économie, un changement culturel s’opère. Les jeunes générations prennent en compte l’impact carbone dans leurs choix d’achat. Posséder un véhicule électrique devient un symbole identitaire. Les réseaux sociaux renforcent ce phénomène, où partager sa transition vers l’électrique suscite l’approbation sociale.

Pour les moins de 40 ans, posséder une voiture thermique semble de plus en plus démodé. 62% des primo-accédants privilégient l’électrique, même à budget équivalent. L’argument environnemental, autrefois secondaire, devient central. Les constructeurs adaptent leur marketing pour répondre à ces nouvelles attentes.

Le résultat : 68% des ventes européennes électrifiées

Ces quatre facteurs combinés entraînent une transformation historique. En Europe, plus de deux tiers des véhicules neufs sont désormais électrifiés. Volkswagen domine avec 25,9% du marché continental, suivi par Stellantis (15,9%) et Renault Group (10,4%). Cependant, l’arrivée des constructeurs asiatiques modifie la hiérarchie. Les constructeurs européens investissent massivement pour rester compétitifs.

Des questions subsistent néanmoins. Les voitures électriques présentent des risques spécifiques, notamment pour les piétons en raison de leur silence. Le réseau de recharge doit encore s’étendre dans les zones rurales, et le recyclage des batteries pose des défis. La transition s’accélère, mais elle soulève de nouveaux enjeux pour 2027. Une chose est sûre : le thermique appartient désormais au passé en France.