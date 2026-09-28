On cherche des volontaires pour habiter gratuitement dans une ferme en prenant soin de 82 animaux 24 heures par semaine

86 animaux secourus, une chambre gratuite, seulement 24 heures de travail par semaine dans les montagnes portugaises. Ce sanctuaire cherche des volontaires, mais les places partent vite : la fenêtre reste ouverte jusqu’à quand ?

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sleclerc
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On cherche des volontaires pour habiter gratuitement dans une ferme en prenant soin de 82 animaux 24 heures par semaine
On cherche des volontaires pour habiter gratuitement dans une ferme en prenant soin de 82 animaux 24 heures par semaine © journaldeleconomie.fr
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Un sanctuaire animalier situé dans la Serra da Estrela, au Portugal, recherche des volontaires prêts à s’occuper d’animaux recueillis en échange d’un hébergement et d’une nourriture gratuits. L’inscription se fait exclusivement via la plateforme Workaway, où l’hôte publie ses disponibilités et répond directement aux candidats intéressés, explique Radio Mitre.

Le lieu héberge 86 animaux secourus : 25 chiens, 25 chats, 11 cochons, 15 poules, 4 moutons, 4 chevaux et 2 ânes. Le sanctuaire, un projet à but non lucratif, a été fondé il y a plusieurs années par une femme prénommée Annie. Chaque animal est arrivé là après avoir été abandonné, maltraité ou secouru d’une situation à risque.

La charge de travail demandée reste limitée : 24 heures par semaine, réparties sur l’ensemble de la semaine. À titre de comparaison, d’autres programmes de volontariat exigent entre 35 et 40 heures hebdomadaires. Les volontaires nourrissent les animaux, nettoient les enclos, contrôlent les clôtures, participent à l’entretien général des installations et donnent un coup de main au potager.

Le temps libre, lui, peut se consacrer à la randonnée ou à des visites dans les villages voisins de Gouveia et de Guarda.

Une chambre à cinq minutes de marche, une côte de 800 mètres

Chaque volontaire dispose d’une chambre privée, dans une maison à environ cinq minutes à pied du sanctuaire. Le trajet suppose de gravir une côte d’environ 800 mètres. Le logement dispose de l’électricité, de douches avec eau chaude et du WiFi. L’organisation fournit des aliments d’origine végétale, à charge pour chacun de préparer ses repas ; les produits d’origine animale et l’alcool sont interdits dans les installations.

Aucune expérience préalable avec les animaux n’est exigée, mais un bon niveau d’anglais et une bonne condition physique sont demandés, tout comme des vêtements adaptés aux tâches en extérieur. La durée minimale de séjour est fixée à deux semaines.

Les billets d’avion et les trajets jusqu’à la propriété restent à la charge de chaque participant, tout comme les dépenses personnelles pendant le séjour. Il est recommandé de vérifier au préalable les exigences de visa selon le pays d’origine, l’absence de salaire ne dispensant pas d’un permis d’entrée adapté.

Le sanctuaire se trouve dans le Parc naturel de la Serra da Estrela, en plein centre du Portugal, une zone proche de la frontière avec l’Estrémadure espagnole. Le profil hébergé sur Workaway a enregistré une activité le 20 août 2026, signe que la recherche de volontaires restait ouverte à cette date.

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