Grève du 29 septembre : qui est mobilisé et pourquoi ?

Le 29 septembre 2026, huit syndicats de la fonction publique appellent à une grève unitaire contre le gel du point d’indice. Entre 150 et 170 manifestations mobiliseront enseignants, soignants, pompiers et agents administratifs pour dénoncer une perte de pouvoir d’achat de près de 20 points depuis 2017. Cette journée d’action vise à faire plier le gouvernement avant la présentation du budget 2027.

Une unité syndicale inédite

L’intersyndicale, composée de la CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP, dépasse les clivages traditionnels entre syndicats réformistes et contestataires. Selon Luc Farré, secrétaire général de l’Unsa-Fonction publique, « S’il n’y a pas d’augmentation de la rémunération des agents de la fonction publique, je dis au gouvernement : ‘Ça suffit !’ » Cette mobilisation pourrait dépasser les chiffres de décembre 2024, où entre 130 000 et 200 000 personnes avaient manifesté.

Le gel du point d’indice pour 2027, base du calcul des salaires des fonctionnaires, est le déclencheur immédiat de cette grève. Les syndicats jugent inacceptable cette mesure, face à une inflation qui érode le pouvoir d’achat. Luc Farré souligne que les agents expriment unanimement des préoccupations sur leur pouvoir d’achat et leur besoin de reconnaissance.

Revendiquer plus qu’une revalorisation salariale

Depuis 2017, l’inflation a atteint 24,17% selon l’INSEE, alors que le point d’indice n’a augmenté que de 5% sur la même période. L’écart de 19 points entre l’inflation et la revalorisation des salaires des fonctionnaires alimente la contestation. Outre la question salariale, les syndicats dénoncent un manque de reconnaissance, des difficultés de recrutement et des départs anticipés, affectant la continuité des services publics essentiels. Cette grève illustre une colère sociale plus large, partagée par d’autres secteurs comme les électriciens et gaziers.

Entre 2017 et 2026, les fonctionnaires n’ont bénéficié d’aucune augmentation réelle. Les revalorisations obtenues n’ont pas compensé l’inflation, et le gel pour 2027 prolonge la stagnation salariale, alors que le chômage s’établit à 8,3% au deuxième trimestre 2026, accentuant la pression sur les agents publics.

Les secteurs en grève

La grève du 29 septembre concerne tous les versants de la fonction publique : État, territoriale et hospitalière. Les enseignants, les soignants, épuisés par les réformes, et les pompiers participent massivement au mouvement. Les agents des impôts, les personnels municipaux et régionaux, les cheminots du syndicat SUD-Rail, les agents de France Travail et les salariés de Radio France rejoignent également la mobilisation. Cette diversité témoigne de la transversalité de la contestation.

Environ 150 à 170 rassemblements sont organisés à travers la France, permettant à chaque agent de participer. Paris accueillera plusieurs cortèges, dont un pour les pompiers. Les grandes métropoles et les villes moyennes verront défiler fonctionnaires et sympathisants. Malgré les craintes, les perturbations dans les transports restent limitées, avec un trafic normal sur les réseaux RATP et SNCF, facilitant la participation aux manifestations.