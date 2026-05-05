Audiovisuel public : chaînes, jeux, sport, les changements proposés par le rapport Alloncle

Publié le mardi 5 mai 2026, le rapport du député UDR Charles Alloncle sur l’audiovisuel public avance une série de recommandations destinées à réduire les coûts, encadrer plus strictement la neutralité des personnels et revoir l’organisation de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. Fusions de chaînes, suppressions de services, baisse des budgets consacrés aux jeux et au sport : les propositions dessinent un service public plus resserré, mais déjà vivement contesté.

Audiovisuel public : France 4, Mouv’ et France TV Slash dans le viseur

Le rapport Alloncle part d’un constat politique et budgétaire : l’audiovisuel public, financé par l’argent public, doit rendre davantage de comptes sur ses dépenses, ses missions et son fonctionnement. Le député estime que les économies potentielles pourraient dépasser un milliard d’euros par an, sur un secteur dont le financement public avoisine quatre milliards d’euros.

Le texte ne propose pas seulement de modifier des organigrammes ou de revoir des règles internes. Il entend réduire l’offre, concentrer les moyens sur certains programmes et supprimer ce qui est jugé redondant ou insuffisamment distinct de l’audiovisuel privé.

L’une des mesures les plus visibles concerne les chaînes et antennes destinées aux jeunes publics. France 4, France TV Slash et Mouv’ figurent parmi les services dont la suppression est évoquée. Le rapporteur estime que certains contenus ne correspondent plus aux priorités du service public. Selon CNews, le rapport dénonce ainsi des « contenus militants, incompatibles avec les missions du service public » à propos de France TV Slash.

L’autre volet concerne les grandes marques du service public. Le rapport propose de fusionner France 2 et France 5 afin de constituer une chaîne généraliste plus large, orientée vers l’information, la culture et les programmes de référence. Franceinfo et France 24 seraient également rapprochées, tandis que France 3 Régions et ICI, le réseau issu de France Bleu, seraient regroupés dans un ensemble local.

Pour le téléspectateur, ces hypothèses changeraient la cartographie familière du service public. Elles ne signifient pas nécessairement la disparition de tous les programmes, mais elles impliqueraient une redistribution profonde des cases, des rédactions et des budgets.

Jeux, sport, divertissement : une offre plus réduite au nom de la différenciation

Le rapport Alloncle s’intéresse de près à ce que les Français voient à l’antenne. Les jeux télévisés et les divertissements sont particulièrement ciblés. Le texte recommande de diminuer fortement leur budget, avec l’idée que le service public de l’audiovisuel ne doit pas reproduire les formats déjà présents sur les chaînes privées.

Cette orientation est résumée par une formule du rapporteur, reprise par LCP : « Ce n’est pas le rôle du service public que de diffuser une dizaine de jeux par jour. » La phrase traduit la philosophie générale du document : moins de programmes de flux, plus de contenus considérés comme identitaires du service public.

Le sport est lui aussi concerné. Le rapport préconise une réduction d’un tiers du budget sportif de France Télévisions, tout en préservant certains grands rendez-vous populaires comme le Tour de France, Roland-Garros ou le Tournoi des Six Nations. Pour le grand public, le point sensible est évident : jusqu’où réduire les droits sportifs sans rendre les événements majeurs moins accessibles gratuitement ?

Le rapport avance aussi une réforme de la production. Il recommande d’internaliser davantage les émissions de débat, d’information et d’opinion, de renforcer la mise en concurrence des sociétés de production et de plafonner la part d’un même groupe dans la commande annuelle. Les animateurs-producteurs sont directement visés, avec une proposition de fin de ce modèle lorsqu’il crée, selon le rapporteur, des situations ambiguës entre commande publique, exposition à l’antenne et intérêts économiques privés.

Dans le détail, le rapport concentre ses recommandations les plus visibles autour de cinq axes :

moins de chaînes ou de marques distinctes dans l’offre publique ;

moins de jeux et de divertissements récurrents ;

une exposition sportive potentiellement recentrée sur quelques grands événements ;

davantage de contrôles sur les productions et les rémunérations ;

une doctrine de neutralité plus stricte pour les personnels.

Neutralité et gouvernance : le volet le plus politique du rapport

Au-delà des économies, le rapport Alloncle défend une conception beaucoup plus encadrée de la neutralité. Il propose d’introduire une clause de neutralité dans les contrats et une grille de sanctions internes en cas de manquement. Les expressions publiques des salariés, y compris sur les réseaux sociaux, seraient davantage surveillées lorsqu’elles peuvent être perçues comme politiques.

Le rapport veut également rendre plus lisible le pluralisme à l’antenne. Selon CNews, il recommande de recourir à des éditorialistes venus de la presse privée d’opinion afin de « permettre aux auditeurs d’identifier plus clairement leur positionnement éditorial ». Cette proposition est l’une des plus sensibles, car elle touche à la frontière entre pluralisme affiché, indépendance éditoriale et soupçon de reprise en main.

La gouvernance cristallise aussi les tensions. Le rapport suggère que les dirigeants des grandes entreprises de l’audiovisuel public soient nommés par le président de la République, après avis des commissions parlementaires compétentes et de l’Arcom. Cette piste rompt avec la volonté, défendue depuis plusieurs années, de tenir les médias publics à distance du pouvoir exécutif.

Le document propose par ailleurs de rattacher France Télévisions et Radio France à un secrétariat général à l’audiovisuel public placé auprès de Matignon. Le but affiché est de coordonner plus efficacement les stratégies et les dépenses. Mais cette organisation pourrait aussi être lue comme un renforcement du pilotage politique du secteur.

Un texte non contraignant, mais déjà au cœur du débat

Les recommandations du rapport Alloncle n’ont pas de valeur obligatoire. Elles peuvent toutefois nourrir des propositions de loi, des arbitrages budgétaires ou de futures réformes. LCP indique que Charles Alloncle entend défendre un texte lors de la niche parlementaire du groupe UDR prévue le 25 juin, notamment sur les conflits d’intérêts.

La réaction des dirigeants de l’audiovisuel public montre l’ampleur du choc. Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions, a dénoncé un rapport « construit sur des insinuations, des approximations et des contre-vérités », selon Le Parisien. Elle y voit un risque d’« affaiblissement historique » du service public.

Charles Alloncle défend, lui, une démarche de contrôle. Selon un extrait repris par Le Parisien, il affirme : « Demander des comptes à l’audiovisuel public n’est pas régler ses comptes. » La formule dit bien l’enjeu du débat à venir : savoir si cette réforme serait une rationalisation nécessaire ou une réduction durable du service offert aux Français.