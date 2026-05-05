McDonald’s : pourquoi certains menus vont coûter moins cher

Chez McDonald’s, l’addition avait progressivement perdu une partie de son évidence pour de nombreux consommateurs : menus proches ou au-dessus de 10 euros, arbitrages familiaux, comparaison avec d’autres chaînes, multiplication des offres concurrentes. À partir du 5 mai 2026, l’enseigne recompose une partie de son offre en France avec trois prix simples : 5 euros, 7,50 euros et 4 euros.

Le menu à 5 euros redevient un produit d’appel

Le McDeal arrive avec une ambition précise : donner au client un menu complet à un prix immédiatement identifiable. Cette nouvelle formule à 5 euros comprend un burger, une petite frite, une petite boisson et un produit supplémentaire. Selon McDonald’s France, il s’agit d’une réponse aux repas du quotidien que les consommateurs ne veulent pas abandonner, qu’il s’agisse d’un déjeuner rapide, d’une sortie familiale ou d’un repas improvisé entre amis.

L’offre remplace de fait le rôle occupé par les précédentes formules économiques, mais avec une promesse de contenu plus marquée. Pour les consommateurs, l’intérêt n’est pas seulement de payer moins cher. Il est aussi de comprendre plus vite ce que contient le menu. C’est une différence importante dans un univers où les suppléments, les menus élargis et les variations selon les restaurants peuvent brouiller la perception du prix réel.

McDonald’s lie explicitement cette évolution au pouvoir d’achat. Le Parisien cite l’enseigne, qui assure que « Ces mesures répondent à une préoccupation forte des Français ». D’après un sondage Ifop réalisé pour McDonald’s France en avril 2026, « 61% des Français ont constaté une baisse de leur pouvoir d’achat et parmi eux, 81% ont dû renoncer à des moments de loisirs et de plaisir en famille ».

Pour une famille ou un groupe de jeunes, la différence peut devenir sensible. Un menu à 5 euros permet de garder une sortie dans une enveloppe budgétaire connue à l’avance. C’est précisément ce que recherche McDonald’s : ne pas seulement vendre un burger, mais préserver l’idée d’un petit moment accessible.

Best Of à 7,50 euros : McDonald’s touche ses menus les plus visibles

La baisse ne concerne pas uniquement un produit d’entrée de gamme. Certains menus Best Of, notamment autour du McChicken, du Filet-o-Fish ou du Double Cheese, passent à 7,50 euros dans l’ensemble du réseau. Le Parisien indique qu’ils étaient jusqu’ici autour de 9 euros en moyenne. Pour le client, l’écart de 1,50 euro peut sembler modeste sur une seule commande. Il devient plus visible sur deux, trois ou quatre menus.

Ce choix est stratégique, car le Best Of reste un format central dans l’expérience McDonald’s. Il correspond au menu classique : sandwich, accompagnement et boisson. En agissant sur cette catégorie, l’enseigne ne se contente pas d’attirer les clients les plus sensibles au prix ; elle modifie aussi la perception de son offre standard.

La mesure peut aussi répondre à une critique devenue courante : McDonald’s serait devenu trop cher pour ce qu’il représente dans l’imaginaire des consommateurs. Le groupe ne peut pas ignorer cette évolution. Une enseigne de restauration rapide vit autant de ses produits que de son positionnement. Si le public associe progressivement la marque à une addition trop élevée, la fréquence de visite peut se réduire, même sans rupture brutale de fréquentation.

Jo Sempels, PDG de McDonald’s France, assume cette préoccupation dans les propos rapportés par RTL : « Depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois, on entend de nos équipes sur le terrain, de nos franchisés, qu’il y a une pression globale sur le pouvoir d’achat ». L’enjeu est donc d’éviter que le consommateur ne décale sa visite, ne réduise son panier ou ne choisisse une autre enseigne.

Les familles restent au centre de la bataille des menus

Le Happy Meal conserve son prix de 4 euros, avec davantage de combinaisons. Ce point n’est pas secondaire. Dans la restauration rapide, les familles constituent une clientèle à la fois fidèle et très attentive au prix global de la sortie. Lorsque deux adultes et deux enfants commandent, le ticket final peut rapidement transformer une dépense ordinaire en budget de loisir.

McDonald’s cherche donc à maintenir un repère fort pour les parents. Un menu enfant à 4 euros permet de conserver l’image d’une sortie simple, maîtrisée et répétable. L’enseigne sait que le prix d’un seul menu ne suffit pas à convaincre : c’est l’addition complète qui décide souvent de la visite.

Le groupe présente aussi ces nouvelles offres comme un effort financier assumé. Jo Sempels affirme, dans des propos repris par RTL, que « Ce sont les mêmes produits et on n’a rien changé au niveau de la qualité, ni au niveau de l’approvisionnement ». Autrement dit, la baisse du prix affiché ne serait pas compensée par une modification des recettes ou des achats. La pression se déplacerait donc vers les marges des restaurants.

Une réponse aux arbitrages plus qu’une simple promotion

McDonald’s refuse de réduire cette décision à une réaction contre les chaînes concurrentes. Pourtant, le contexte est clair : la restauration rapide est devenue plus disputée. Des acteurs à bas prix gagnent en notoriété, tandis que les consommateurs comparent plus facilement les menus, les quantités et les offres affichées en vitrine ou sur les réseaux sociaux.

Le PDG de McDonald’s France défend une autre lecture. Cité par RTL, Jo Sempels explique : « Ce n’est pas une proactivité versus les chaînes qui peuvent éventuellement rentrer sur le marché, c’est parce que le consommateur le demande ». La nuance est utile pour l’enseigne : elle ne veut pas apparaître contrainte par ses rivaux, mais attentive aux attentes de ses clients.

Pour le consommateur, la distinction importe peu. Ce qui compte, c’est le prix payé et la clarté de l’offre. Sur ce terrain, McDonald’s cherche à reprendre l’initiative avec trois repères simples. Le McDeal fixe un seuil d’accès à 5 euros. Les Best Of concernés reviennent à 7,50 euros. Le Happy Meal reste à 4 euros. Cette architecture tarifaire permet à l’enseigne de parler à plusieurs publics sans bouleverser toute sa carte.

La durée annoncée joue aussi un rôle. Les offres doivent être maintenues au moins jusqu’à la fin de l’année 2026. Cela leur donne un statut différent d’une opération ponctuelle. Pour les clients, le message est plus stable : ces prix peuvent entrer dans les habitudes d’achat, plutôt que dans la logique de la promotion à saisir immédiatement.

Un pari sur le volume et la fidélité

Cette politique tarifaire suppose que la baisse de marge soit compensée par la fréquentation, la fidélisation et le maintien des paniers. McDonald’s France reste un poids lourd du groupe, avec plus de 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025 rappelle RTL. La France est également présentée comme son deuxième marché derrière les États-Unis.

L’enseigne dispose donc d’un réseau suffisamment dense pour transformer un ajustement de prix en signal national. Mais cette puissance a aussi un coût : les restaurants doivent préserver leur rentabilité, alors que les charges, les salaires, l’énergie et les matières premières restent sous surveillance. Le prix bas attire, mais il ne peut devenir durable que s’il soutient le trafic sans abîmer l’équilibre économique des franchisés.