Mauvaise nouvelle pour les voyageurs cet été : les annulations liées au prix du carburant explosent, et votre indemnisation n’est pas garantie

Alors que les tensions au Moyen-Orient s’intensifient et provoquent une montée des prix du kérosène, de nombreux voyageurs font face à une vague d’annulations de vols. Cette situation risque de transformer les vacances d’été en un vrai casse-tête pour les passagers, les compagnies aériennes devant jongler entre contraintes économiques et obligations envers leurs clients. Pour les voyageurs, il est impératif de connaître leurs droits et les solutions possibles, comme l’assurance annulation voyage, pour réduire les conséquences de ces annulations sur leurs plans de voyage.

Vos droits quand un vol est annulé

L’annulation d’un vol n’est pas inédite, et l’Union européenne a mis en place des règles strictes pour protéger les passagers. Le règlement CE n° 261/2004 précise que les compagnies aériennes doivent rembourser intégralement les passagers dans un délai de 7 jours ou proposer un réacheminement dans des conditions comparables. Toutefois, si l’annulation est due à des circonstances extraordinaires, aucune indemnisation supplémentaire n’est requise, confirme RTL.

Si l’annulation résulte d’un dysfonctionnement interne à la compagnie, une indemnisation forfaitaire est prévue : 250 € pour les vols de moins de 1 500 kilomètres, 400 € pour les vols entre 1 500 et 3 500 kilomètres, et 600 € pour les trajets dépassant les 3 500 kilomètres. Ce cadre d’indemnisation s’applique principalement aux vols décollant de pays de l’Union européenne ou opérés par des compagnies européennes.

Ce que proposent les compagnies

Contraintes de revoir leurs opérations, notamment les compagnies low cost comme Transavia, Ryanair et Volotea (qui subissent particulièrement la hausse des coûts du carburant), ont annoncé la suppression de plusieurs vols, illustrant un incident aéroportuaire. Face à ces perturbations, les passagers se voient proposer plusieurs solutions :

le report sans frais de leur voyage,

un avoir pour un futur vol,

ou le remboursement intégral de leur billet.

Plus précisément, Transavia s’engage à offrir un report de vol sous 24 heures dans la majorité des cas, affichant sa volonté de limiter les désagréments pour ses clients. Si le problème n’est pas réglé, les voyageurs peuvent saisir le Médiateur du tourisme et du voyage ou la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) pour obtenir de l’aide.

Voyages organisés et correspondances : règles à connaître

Les agences de voyages ont aussi des obligations envers leurs clients en cas de perturbation. Selon le site du ministère de l’Économie, elles doivent proposer un remboursement sous 14 jours si un élément clé du contrat est modifié, ou permettre l’annulation sans frais. En revanche, aucun dédommagement n’est prévu si la modification résulte de circonstances exceptionnelles.

Pour les vols avec escale, les passagers doivent être remboursés du segment concerné, ou la compagnie doit s’assurer de les acheminer jusqu’à leur destination finale. En cas de litige, les recours sont multiples, avec des démarches possibles auprès du Médiateur du tourisme et du voyage ou de la DGAC.