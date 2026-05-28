Aux Etats-Unis, les ménages ne peuvent plus se payer à manger

La pauvreté alimentaire aux États-Unis atteint des niveaux inédits depuis la pandémie. 10% des ménages américains sautent désormais des repas, révélant les fractures d’une économie à deux vitesses où l’inflation frappe durement les plus vulnérables.

La pauvreté alimentaire explose aux États-Unis, dépassant les niveaux de la pandémie

L’insécurité alimentaire frappe désormais les ménages américains avec une brutalité inédite, surpassant même les niveaux atteints au cœur de la crise du Covid-19. Cette pauvreté grandissante, documentée avec une précision troublante, révèle les fractures béantes d’une économie à deux vitesses, où l’inflation persistante contraint des millions de familles à sacrifier des repas essentiels pour faire face à leurs autres obligations.

Une enquête de la Réserve fédérale de New York, publiée mercredi dernier sur Liberty Street Economics, met en lumière une réalité aussi paradoxale qu’alarmante : davantage d’Américains peinent aujourd’hui à se nourrir convenablement qu’en 2020, lorsque le chômage atteignait des sommets historiques. Ce constat interroge en profondeur les mécanismes de redistribution et l’efficacité des politiques publiques face aux désordres économiques contemporains.

Des chiffres qui révèlent l’ampleur de la crise alimentaire

L’étude de la Fed de New York, fondée sur son enquête mensuelle sur les attentes des consommateurs conduite en février 2026, dévoile des statistiques d’une gravité rarement atteinte en temps de paix économique. Selon CNN, 10 % des ménages interrogés déclarent ne plus disposer d’une nourriture suffisante — soit une proportion deux fois et demie supérieure aux 4 % enregistrés en juin 2020, en pleine débâcle sanitaire et économique.

Cette progression vertigineuse s’accompagne d’une dépendance accrue aux dispositifs d’aide alimentaire, dont l’ampleur témoigne d’un délitement social profond. Ainsi, 15,8 % des familles ont désormais recours aux dons alimentaires, contre 10,6 % en 2020, tandis que 17,9 % bénéficient du programme SNAP — l’ancien système des bons alimentaires — comparé à 10,6 % six ans plus tôt. Plus révélateur encore, 36,8 % des répondants puisent régulièrement dans leurs économies pour couvrir leurs dépenses courantes, contre 21,8 % précédemment. Parmi les ménages gagnant moins de 50 000 dollars annuels, près de 20 % sont contraints de sauter des repas, faute de moyens pour remplir leurs assiettes.

Amy Breitmann, directrice de la banque alimentaire Golden Harvest en Géorgie, témoigne avec une sobriété saisissante de cette détresse qui s’installe : « Nous avons des distributions où les gens font la queue sur trois kilomètres la veille même de l’ouverture. Ils dorment dans leurs voitures. »

Une économie en K qui accentue les inégalités

Les économistes de la Réserve fédérale identifient dans leur analyse relayée par NPR les mécanismes d’une « économie en K » qui creuse inexorablement les écarts entre les strates sociales. Cette configuration singulière voit les ménages aisés tirer profit de la hausse des marchés financiers et de la valorisation immobilière, tandis que les classes moyennes et populaires subissent de plein fouet l’inflation et la stagnation des salaires réels.

« Bien que de nombreux ménages s’en sortent correctement et que l’activité économique globale progresse à un rythme soutenu, d’importants segments de la population font face à des niveaux élevés d’insécurité économique », soulignent les chercheurs new-yorkais dans leur rapport. Une formulation mesurée qui n’en dissimule pas moins une réalité poignante.

Cette pauvreté relative s’enracine dans plusieurs facteurs structurels conjugués. L’expiration des aides exceptionnelles liées à la pandémie — allocations chômage renforcées, transferts directs aux ménages — a brutalement privé les foyers vulnérables de ressources dont ils étaient devenus dépendants. Parallèlement, la flambée des prix alimentaires amorcée en 2021 grève durablement le pouvoir d’achat des familles les plus modestes, sans que les salaires aient suffisamment rattrapé leur retard.

L’alimentation, variable d’ajustement des budgets contraints

Nicole Williams, directrice générale de la banque alimentaire de l’Alabama central, décrit avec précision cette mécanique implacable : « L’insécurité alimentaire peut toucher votre voisin. Quand l’essence coûte un peu plus cher, ou la nourriture un peu plus, ou qu’ils ont une réparation de voiture ou une facture médicale inattendue, cela ampute ce qu’ils pourraient consacrer à leur alimentation. »

Cette observation éclaire avec une clarté cruelle comment l’alimentation devient la variable d’ajustement prioritaire dès que les budgets se tendent. Les ménages américains arbitrent quotidiennement entre des postes de dépenses incompressibles — logement, transport, santé — et la nutrition, qui subit mécaniquement les premières restrictions lorsque l’étau se resserre.

Le phénomène s’aggrave sous l’effet de la récente escalade des tensions géopolitiques. Le conflit avec l’Iran a provoqué une flambée des prix de l’essence, portés à 4,46 dollars le gallon selon les données compilées par AOL, soit une hausse de 40 % sur un an. Cette pression supplémentaire sur les budgets contraint des familles déjà fragilisées à trancher entre mobilité professionnelle et alimentation — un arbitrage qui n’aurait pas dû avoir lieu.

Les limites du système d’aide alimentaire

Paradoxalement, l’augmentation du recours au programme SNAP intervient dans un contexte de durcissement des conditions d’éligibilité. L’administration Trump a renforcé les obligations de travail pour bénéficier de ces aides, créant un effet de ciseaux particulièrement pénalisant pour les populations précaires, celles-là mêmes dont l’emploi est le plus instable et le moins bien rémunéré, comme le souligne l’analyse de CNBC.

Cette contradiction expose les limites structurelles du système américain de protection sociale. Alors que la demande d’assistance alimentaire explose, les dispositifs publics peinent à s’adapter à l’ampleur des besoins réels. Les banques alimentaires privées compensent partiellement ces défaillances institutionnelles, mais leurs capacités, aussi généreuses soient-elles, demeurent insuffisantes face à l’étendue de la crise. La situation devient d’autant plus critique que le département de l’Agriculture, qui supervise les programmes d’aide alimentaire, a suspendu ses propres études sur l’insécurité alimentaire l’année dernière, les qualifiant de « pur alarmisme » — privant ainsi les décideurs des outils de mesure indispensables à toute politique publique éclairée.