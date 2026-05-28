Mariage : prix, traditions, lieux… les nouveaux choix des Français

Le mariage idéal des Français prend des airs de séjour partagé. Selon l’étude Vows & Venues commandée par Hyatt, les répondants imaginent une célébration plus longue, plus libre et davantage centrée sur les proches. Le budget rêvé atteint 33.465 euros, alors que le marché observe des dépenses moyennes nettement plus basses.

Un mariage sur deux jours, pour garder les proches plus longtemps

Pendant longtemps, le mariage s’est construit autour d’un enchaînement très codifié : cérémonie, vin d’honneur, dîner, soirée, puis départ des invités. Les résultats de l’étude Hyatt dessinent un modèle plus souple. Les Français interrogés ne se projettent plus seulement dans une journée, mais dans une expérience complète, capable de commencer avant la cérémonie et de se prolonger après la fête.

La durée idéale atteint désormais deux jours, avec un brunch le lendemain souhaité par 56% des répondants. Cette donnée est centrale : elle montre que le mariage n’est plus uniquement pensé comme un acte officiel ou familial, mais comme un temps de retrouvailles. Les couples veulent garder leurs proches plus longtemps, installer une ambiance, créer plusieurs moments et éviter que tout se concentre sur quelques heures.

Ce changement explique aussi l’intérêt pour les lieux capables de simplifier l’organisation. Parmi ceux qui choisiraient un hôtel, 63% citent d’abord la capacité à accueillir l’ensemble des invités. Les formules à prix maîtrisé arrivent ensuite, avec 41% des réponses. Autrement dit, le rêve n’efface pas la contrainte : les couples veulent du confort, mais aussi de la lisibilité dans le budget.

Le choix du lieu suit la même logique. La propriété historique ou la maison de campagne arrive en tête, devant le restaurant et le boutique-hôtel. Chez les plus jeunes, l’hôtel haut de gamme gagne en attractivité : 31% des 18-24 ans le citent comme lieu de séjour idéal. Derrière cette préférence, on retrouve un besoin très concret : réunir, loger, nourrir et divertir sans multiplier les prestataires.

Un prix rêvé qui dépasse largement le budget moyen

Le chiffre de 33.465 euros ne correspond pas au coût moyen réellement payé par les couples. Il représente le budget idéal cité dans l’étude Hyatt. C’est un indicateur d’aspiration, et non une photographie de toutes les dépenses engagées. Mais il révèle tout de même un niveau d’attente élevé autour du mariage.

Cette projection tranche avec d’autres données du secteur. Mariages.net estime à 19.293 euros le budget moyen d’un mariage en France en 2026, soit 215 euros par convive, sur la base de son rapport consacré à 1.304 couples mariés en 2025. L’écart avec l’étude Hyatt souligne la différence entre le mariage rêvé et le mariage réellement financé.

Un autre baromètre, publié par Sofinco, donne une mesure encore plus prudente de ce que les Français imagineraient dépenser s’ils officialisaient leur union demain : 7.781 euros pour 52 invités, soit 150 euros par personne. Cette estimation ne porte pas exactement sur le même objet, mais elle rappelle que les arbitrages économiques restent puissants, notamment lorsque le mariage est comparé au Pacs.

Le mariage demeure pourtant bien installé dans les pratiques. L’Insee recense 251.000 mariages célébrés en France en 2025, dont 244.000 entre personnes de sexe différent et 7.000 entre personnes de même sexe. Le nombre total reste donc élevé, même si la forme de la célébration évolue fortement.

Les codes familiaux résistent, les rites trop formels reculent

L’étude Hyatt ne décrit pas une rupture avec toutes les traditions. Elle montre plutôt une sélection. Les éléments qui rassemblent restent très forts : les photos de famille sont jugées prioritaires par 86% des répondants, les photos d’amis par 82%, et le repas assis par 80%. Ces choix disent que les Français restent attachés à la dimension collective du mariage.

En revanche, les rites perçus comme plus formels ou plus hérités perdent du terrain. Près de la moitié des personnes interrogées abandonneraient le voile de la mariée. La haie d’honneur serait supprimée par 52% des répondants. Les discours du père de la mariée, du témoin et du marié sont eux aussi remis en question.

Le déplacement est intéressant : ce n’est pas la solennité qui disparaît, mais la répartition traditionnelle des rôles. Près de la moitié des répondants incluraient un discours de la mariée. La parole se rééquilibre, la cérémonie se personnalise, et les couples semblent vouloir garder ce qui fait sens pour eux plutôt que suivre un ordre imposé.

Michel Morauw, Managing Director North EAME chez Hyatt, résume cette évolution en déclarant : « Notre étude montre que les couples en 2026 recherchent des célébrations qui leur ressemblent profondément. Nous observons une évolution vers des mariages qui associent qualité des moments partagés et instants forts, avec une touche de tradition et une modernité assumée. »

Réseaux sociaux, animaux, spa : la fête s’adapte au quotidien des couples

La personnalisation passe aussi par des choix qui auraient semblé secondaires il y a quelques années. Selon Hyatt, 35% des répondants feraient appel à des créateurs de contenu, en plus du photographe et du vidéaste. Le mariage se pense donc aussi comme un événement visuel, destiné à être raconté rapidement, partagé et conservé sous plusieurs formats.

Autre signal : 28% feraient participer un animal de compagnie à la cérémonie. Cette tendance peut paraître légère, mais elle traduit une évolution plus profonde. Les couples cherchent à faire entrer dans la cérémonie des éléments de leur vie réelle, de leur foyer et de leur quotidien.

La période qui précède le mariage s’élargit elle aussi. Plus d’un tiers des répondants souhaiteraient un week-end spa avant la cérémonie. 20% préféreraient un week-end aventure, et 14% opteraient pour une retraite de sommeil ou une escapade dans un refuge de luxe.

Dans ce contexte, l’industrie du mariage ne vend plus seulement une réception. Elle vend du temps, du confort, de la mise en scène et de la tranquillité d’esprit. Michel Morauw affirme ainsi : « Hyatt est bien positionné pour répondre aux attentes des couples d’aujourd’hui à travers notre portefeuille de propriétés en France, en Italie, à l’Île Maurice et au-delà, offrant l’espace, le service et l’expertise nécessaires pour accueillir des mariages de destination, des lunes de miel ainsi que les moments de célébration entre les deux. »

La France reste le décor préféré du mariage rêvé

Malgré l’attrait des destinations lointaines, la France domine très largement les projections. Elle est citée par 79% des répondants comme destination de rêve. L’Italie arrive loin derrière, avec 15%, devant l’Espagne et l’Île Maurice, à 8%, puis les Maldives, à 7%.

Cette préférence n’empêche pas l’envie de dépaysement. Elle montre plutôt que les Français veulent retrouver chez eux les codes d’un mariage de destination : un lieu mémorable, un cadre soigné, une organisation fluide et la possibilité de prolonger la fête. L’étude rejoint ainsi une tendance plus large à rechercher des formats moins standardisés. Le Monde a notamment décrit l’essor du micromariage et de l’élopement, choisis par certains couples pour réduire la pression familiale, simplifier l’organisation ou donner plus de place à l’intimité.

L’enjeu n’est donc plus seulement de savoir combien coûte un mariage. Il est de comprendre ce que les couples veulent acheter avec ce budget : moins de protocole, davantage de souvenirs, et une fête qui ressemble à leur façon de vivre.