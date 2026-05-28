Impôts 2026 : si vous habitez dans ces 36 départements, votre déclaration expire ce soir à minuit et les retardataires risquent une majoration de 10%

Attention ! Si vous habitez dans l’un des 36 départements concernés, vous devez valider votre déclaration d’impôts avant jeudi minuit.

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Impôts 2026 : si vous habitez dans ces 36 départements, votre déclaration expire ce soir à minuit et les retardataires risquent une majoration de 10%
Impôts 2026 : si vous habitez dans ces 36 départements, votre déclaration expire ce soir à minuit et les retardataires risquent une majoration de 10% © journaldeleconomie.fr
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La campagne de déclaration d’impôts pour 2026 est lancée et il est important que les contribuables respectent les dates. Les Français doivent faire leur déclaration de revenus 2025 en ligne et se conformer aux délais pour éviter des pénalités. Pour certains départements, la date limite est imminente : ce soir à 23h59, confirme Cnews. Cette obligation concerne spécifiquement les contribuables résidant dans les départements numérotés de 20 à 54.

Dates et échéances à retenir

Le service en ligne a ouvert le 9 avril 2026. Les déclarations se font via impots.gouv.fr (le site officiel).

Différentes dates s’appliquent selon le numéro du département. Pour les départements 01 à 19 et les non-résidents, la date limite était le 21 mai à 23h59. Les résidents des départements 20 à 54 bénéficient d’un délai supplémentaire, avec une période de rectification et une échéance finale fixée au 28 mai à 23h59. Quant aux départements 55 à 96 et 55 à 976, ils doivent finaliser leur déclaration d’ici le 4 juin à 23h59.

Il faut valider la déclaration avant la date indiquée, sauf pour les contribuables qui profitent de la période de rectification jusqu’à la date butoir. À défaut, une majoration de 10% peut être appliquée sur les impôts dus, conformément à l’article 1730 du Code général des impôts.

Départements concernés pour l’échéance du 28 mai

Les habitants des départements suivants doivent agir avant le 28 mai à 23h59 : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, et Meurthe-et-Moselle.

Comment déclarer

La déclaration se fait exclusivement en ligne, ce qui simplifie la procédure. Le portail permet aussi de modifier la déclaration après une première validation, tant que la date limite n’est pas passée. Cette souplesse aide à corriger d’éventuelles erreurs et à éviter des pénalités.

Les services fiscaux demandent de respecter scrupuleusement les échéances fiscales pour assurer le bon déroulement de la campagne nationale.

Que risquez-vous en cas de retard ?

Ne pas respecter les dates clés des impôts peut entraîner des conséquences financières importantes. Une déclaration non complétée à temps est sanctionnée par une majoration de 10% du montant déclaré.

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