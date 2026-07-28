Avions : 153.359 vols en une journée, un record historique décrypté

Le 23 juillet 2026, la plateforme Flightradar24 a enregistré 153.359 vols commerciaux en 24 heures. Un chiffre record qui surpasse le précédent sommet de 137.225 vols établi en juillet 2023. Qu’est-ce que ce record signifie réellement pour le secteur aérien, et comment en sommes-nous arrivés là ?

Qu’est-ce qu’un record de 153.000 vols en une journée ?

Les chiffres : du record de 2023 au nouveau sommet

Le 26 juillet, Flightradar24 a confirmé sur les réseaux sociaux : « La dernière semaine de juillet est souvent la semaine la plus chargée pour les voyages en avion, et cette année ne fait pas exception. Jeudi, nous avons suivi 153.359 vols commerciaux, le plus grand nombre que nous ayons jamais enregistré. » Cette annonce marque une progression de 11,8 % par rapport au précédent record de juillet 2023. Concrètement, 16.134 vols supplémentaires ont décollé en une seule journée.

Pour mettre en perspective ce volume, un avion décolle quelque part sur la planète toutes les 0,27 secondes lors des heures de pointe. L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) recensait 37,4 millions de vols en 2024, soit une moyenne quotidienne de 102.400 trajets. Le pic du 23 juillet dépasse donc de 50 % la moyenne annuelle habituelle.

Pourquoi la fin juillet ? La saisonnalité du trafic aérien

La dernière semaine de juillet concentre traditionnellement les départs en vacances dans l’hémisphère Nord. Les calendriers scolaires européens et nord-américains convergent vers cette période, tandis que les destinations touristiques méditerranéennes et asiatiques accueillent leurs flux maximaux. Les compagnies aériennes ajustent leurs capacités en conséquence, multipliant les rotations sur les liaisons les plus fréquentées. L’industrie aéronautique anticipe chaque année cette montée en charge estivale.

Comment l’aviation a rebondi après la pandémie

De 23.000 vols en avril 2020 à 153.000 en juillet 2026

Le contraste avec la période COVID reste saisissant. Le 12 avril 2020, Flightradar24 comptabilisait seulement 23.923 vols quotidiens, soit une chute de 81 % par rapport au niveau de juin 2019 (126.753 vols). En six ans, le secteur a non seulement récupéré ses volumes d’avant-crise, mais les a dépassés de 21 %. Cette remontée spectaculaire s’explique par la levée progressive des restrictions sanitaires dès 2022, puis par une demande refoulée exceptionnelle.

Les constructeurs ont accompagné cette reprise. Airbus prévoit de livrer 870 appareils en 2026, tandis que Boeing enregistre des ventes records malgré ses déboires récents. Les compagnies à bas coûts ont multiplié les routes secondaires, rendant le transport aérien accessible à de nouvelles catégories de voyageurs.

Les facteurs de cette croissance rapide

Trois moteurs alimentent cette expansion. D’abord, l’essor des classes moyennes en Asie, particulièrement en Inde et en Asie du Sud-Est, crée une demande inédite. Ensuite, les tarifs restent compétitifs grâce à l’absence de taxation du kérosène et aux réductions de TVA dans le secteur aéroportuaire. Enfin, le tourisme mondial a retrouvé sa dynamique d’avant-crise, avec une préférence marquée pour les destinations lointaines.

À quoi ressemblera l’aviation en 2045 ?

Les projections des constructeurs aéronautiques

Boeing et Airbus tablent sur une progression annuelle moyenne de 4 % du trafic aérien jusqu’en 2045. Cette trajectoire suppose une multiplication par 2,2 du nombre de vols quotidiens d’ici vingt ans. L’Association du transport aérien international (IATA) anticipe un doublement de la demande d’ici 2050, avec une croissance de 3,3 % par an en moyenne.

10 milliards de passagers annuels : un doublement en 20 ans

Airbus projette 10 milliards de passagers par an en 2045, contre environ 4,5 milliards actuellement. Pour absorber ce flux, les aéroports devront doubler leurs capacités d’accueil. Les hubs régionaux se multiplieront, notamment en Afrique et en Asie centrale, tandis que les liaisons point à point continueront de se développer. Les avions moyen-courriers domineront la flotte mondiale, représentant 70 % des livraisons prévues.