Livret A, électricité, impôts : à quels changement devez-vous vous attendre ?

En août 2026, plusieurs mesures impactent directement votre budget : le Livret A grimpe à 1,7%, l’électricité augmente de 2,5%, et 12,6 millions de foyers recevront un remboursement automatique d’impôts. Voici comment comprendre et anticiper ces changements pour optimiser vos finances personnelles.

Entre le 24 juillet et le 18 août 2026, votre portefeuille va connaître plusieurs ajustements. Le Livret A grimpe à 1,7%, votre facture d’électricité augmente de 2,5%, et 12,6 millions de foyers recevront un remboursement automatique d’impôts. Ces changements, souvent techniques, méritent un décryptage pratique pour comprendre leur impact réel sur vos finances.

Ce qui change pour vous le 1er août 2026 : le guide complet

À partir du 1er août, plusieurs dispositifs réglementés évoluent simultanément. Le ministre de l’Économie Roland Lescure a confirmé que le taux du Livret A sera orienté à la hausse sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Parallèlement, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) impose une hausse tarifaire pour l’électricité tandis que le gaz connaît un léger repli. Ces ajustements reflètent les tensions persistantes sur les marchés énergétiques européens, mais aussi la volonté de maintenir un rendement minimal pour l’épargne réglementée.

Livret A : comment cette hausse affecte vos économies ?

Le taux du Livret A passe de 1,5% à 1,7% au 1er août 2026. Concrètement, pour 10 000 euros placés, vous gagnerez désormais 170 euros bruts par an au lieu de 150 euros, soit 20 euros supplémentaires. Cette remontée de 0,2 point intervient après une baisse progressive : le taux était à 3% en janvier 2025, puis 2,4% en février 2026. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) suit la même trajectoire et atteint également 1,7%. En revanche, le Livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux foyers modestes, reste fixé à 2,5%, maintenant ainsi son avantage de rémunération. Pour maximiser votre épargne, vérifiez que vous avez bien atteint le plafond du Livret A (22 950 euros) avant d’ouvrir un LDDS (12 000 euros de plafond).

Votre facture d’électricité : comment lire l’augmentation de 2,5% ?

Les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) augmentent de 2,5% dès le 1er août. Pour un foyer moyen, cette hausse représente environ 26 euros supplémentaires par an. Si votre facture annuelle s’élève actuellement à 1 040 euros, elle passera à 1 066 euros. Environ 20 millions de foyers français sont concernés par ces tarifs réglementés. Pour atténuer cet impact, plusieurs leviers existent : comparer les offres de marché (certaines restent plus compétitives), vérifier la puissance souscrite (souvent surestimée), et adopter des gestes d’économie d’énergie. À noter, le gaz baisse de 0,8% en août 2026, passant de 164,21 euros TTC/MWh à 162,89 euros TTC/MWh. Les foyers chauffés au gaz bénéficient donc d’un léger répit qui compense partiellement la hausse électrique.

Vous avez trop payé d’impôts ? Comment fonctionne le remboursement automatique

Quelque 12,6 millions de foyers recevront un remboursement d’impôts entre le 24 juillet et début août 2026. Selon la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), ce dispositif intervient lorsque les sommes prélevées à la source sur les revenus tout au long de l’année 2025 ont été plus élevées que l’impôt dû en 2026. L’administration fiscale précise qu’aucune démarche n’est nécessaire, ce remboursement est automatique. Les versements s’effectuent par virement bancaire les 24 et 31 juillet pour ceux qui ont renseigné leurs coordonnées bancaires. Les contribuables sans virement reçoivent un chèque courant août. Pour vérifier votre situation, connectez-vous à votre espace personnel sur impots.gouv.fr où figure votre avis d’imposition définitif. Si le montant prélevé mensuellement en 2025 dépasse l’impôt calculé sur vos revenus 2025, la différence vous sera restituée. Ce mécanisme illustre la régulation automatique du prélèvement à la source, qui ajuste en temps réel mais régularise annuellement.

Les dates à retenir pour ne rien oublier

Calendrier complet : du 24 juillet au 18 août 2026

Le 24 juillet 2026 marque le premier versement des remboursements d’impôts par virement. Le 29 juillet, la DGFiP ouvre son outil en ligne de correction des déclarations de revenus et commence l’envoi des avis de taxe foncière. Le 31 juillet intervient le second versement des remboursements par virement. Le 1er août concentre l’essentiel des changements : hausse du Livret A et du LDDS à 1,7%, augmentation de l’électricité de 2,5%, baisse du gaz de 0,8%. Enfin, le 18 août 2026, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée aux familles éligibles en métropole (4 août pour Mayotte et La Réunion). Ces échéances rapprochées nécessitent une vigilance accrue : vérifiez vos comptes bancaires pour suivre les mouvements, consultez votre espace fiscal en ligne, et anticipez la rentrée scolaire avec l’ARS si vous y avez droit.

Comment s’adapter concrètement à ces changements ?

Face à ces ajustements, plusieurs actions s’imposent. Premièrement, profitez de la remontée du Livret A pour réorienter une partie de votre épargne de précaution vers ce placement sécurisé et défiscalisé. Deuxièmement, anticipez la hausse électrique en renégociant votre contrat ou en investissant dans des équipements économes (ampoules LED, multiprise à interrupteur). Troisièmement, si vous recevez un remboursement d’impôts, ne le considérez pas comme un bonus mais comme une régularisation : ajustez vos prélèvements mensuels pour 2026 afin d’éviter un nouveau trop-perçu. Quatrièmement, les familles doivent vérifier leur éligibilité à l’ARS via le simulateur de la Caisse d’allocations familiales (CAF). Enfin, gardez un œil sur l’évolution des taux : le Livret A est indexé sur l’inflation, et sa trajectoire future dépendra des tensions économiques européennes et des décisions de la Banque de France.