La Poste augmente ses tarifs : +10% pour la Lettre verte en 2027

À partir du 1er janvier 2027, envoyer un courrier ou un colis coûtera plus cher. La Poste annonce une hausse moyenne de 6,73% de ses tarifs, avec une augmentation spectaculaire pour la Lettre verte : près de 10%, la plus forte depuis plus de dix ans. Voici comment cette hausse affecte vos envois au quotidien et pourquoi l’entreprise publique n’a pas vraiment le choix.

Ce qui change pour vous à partir du 1er janvier 2027

La Lettre verte : l’augmentation la plus spectaculaire (+10%)

Le timbre vert passe de 1,52 euro à 1,67 euro. Concrètement, envoyer une lettre simple de 20 grammes maximum vous coûtera 15 centimes de plus. Depuis 2017, le prix du timbre vert a bondi de 128,7%. Pour une entreprise envoyant 100 lettres par mois, la facture annuelle grimpe de 180 euros. Cette hausse de 9,87% marque un tournant : jamais la Lettre verte n’avait augmenté aussi fortement en une seule fois depuis 2015. Les particuliers qui envoient encore des courriers (vœux, invitations, documents administratifs) verront leur budget postal augmenter sensiblement.

Les lettres ordinaires et recommandées : des hausses modérées

La lettre recommandée de 20 grammes passe de 6,11 euros à 6,47 euros, soit 36 centimes supplémentaires. L’augmentation reste contenue à 5,9%, bien en deçà du timbre vert. Pour un locataire envoyant un courrier recommandé à son propriétaire ou un consommateur contestant une facture, le surcoût demeure limité. Les envois en recommandé avec accusé de réception suivent la même tendance : les tarifs augmentent mais restent proportionnellement moins touchés que les envois simples. La logique tarifaire privilégie la rentabilité sur les volumes importants, là où la baisse du courrier frappe le plus durement.

Les colis : des évolutions contrastées selon la destination

Les tarifs Colissimo augmentent en moyenne de 4,1% pour la métropole et l’international. Un colis de 500 grammes expédié en France coûtera environ 20 centimes de plus. Surprise : les tarifs entre métropole et outre-mer baissent de 5%. Un geste politique pour renforcer la continuité territoriale, alors que l’État sous-compense les missions de service public. Pour les e-commerçants et particuliers vendant sur les plateformes, l’impact reste gérable : un vendeur expédiant 50 colis par mois verra sa facture annuelle augmenter d’environ 120 euros, sauf s’il envoie vers les DOM-TOM où il économisera.

Pourquoi La Poste augmente ses tarifs

Le courrier en déclin : la vraie raison derrière les chiffres

La baisse persistante du courrier coûte à La Poste 500 millions d’euros de chiffre d’affaires chaque année. Les Français envoient de moins en moins de lettres : dématérialisation des factures, e-mails, messageries instantanées ont remplacé le papier. L’entreprise fait face à un cercle vicieux : moins de courrier signifie moins de revenus, ce qui pousse à augmenter les tarifs, ce qui accélère encore la baisse des volumes. En 2025, La Poste a réalisé 34 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Objectif 2031 : atteindre 40 milliards en misant sur les colis, la banque et l’assurance. Mais en attendant, le courrier traditionnel doit financer un service universel coûteux : distribution six jours sur sept, présence dans les zones rurales, accessibilité bancaire.

L’État ne compense pas assez : le déficit caché

Un rapport parlementaire publié début juillet 2026 révèle que les missions de service public de La Poste sont toutes sous-compensées par l’État, générant un déficit global de plus d’un milliard d’euros. L’entreprise publique doit maintenir 17 000 points de contact, distribuer la presse même à perte, assurer l’accès aux services bancaires dans les territoires isolés. Marie-Ange Debon, PDG de La Poste, justifie ces hausses par la nécessité d’assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée. Sans ces augmentations, l’équilibre financier serait rompu. Pourtant, l’État refuse d’augmenter sa contribution, renvoyant l’entreprise à trouver des solutions par elle-même.

Service Tarif 2026 Tarif 2027 Hausse Lettre verte (20g) 1,52 € 1,67 € +9,87% Lettre recommandée (20g) 6,11 € 6,47 € +5,9% Colissimo métropole/international Variable Variable +4,1% Colissimo métropole/outre-mer Variable Variable -5%

Ces chiffres montrent une stratégie tarifaire différenciée : forte hausse sur le courrier simple en déclin, modération sur les services à valeur ajoutée, geste commercial vers l’outre-mer. La hausse moyenne de 6,73% reste inférieure à celle de 2026 (7,4%), signe d’un ralentissement dans l’escalade tarifaire.

Faut-il s’inquiéter pour votre budget ?

Le budget annuel moyen des ménages français pour les services postaux s’élève à 27 euros. Paradoxalement, La Poste prévoit une diminution de 8,7% de ce budget en 2027 malgré les augmentations tarifaires. Pourquoi ? Parce que les Français envoient encore moins de courrier, compensant largement les hausses de prix. Un particulier envoyant dix lettres vertes par an paiera 1,50 euro de plus, soit le prix d’un café. L’impact reste marginal pour les ménages. En revanche, les entreprises et associations envoyant des volumes importants (relances, factures papier, newsletters) subiront un surcoût notable. Dans un contexte économique tendu, chaque euro compte. Certaines PME envisagent déjà de basculer entièrement vers le numérique pour leurs communications clients.