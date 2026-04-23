Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais cette case 1PB sur la déclaration 2026 peut réduire votre impôt de plusieurs centaines d’euros

La déclaration d’impôts, c’est le rituel du printemps pour les contribuables français, et 2026 ne fait pas exception. La déclaration en ligne a ouvert le 10 avril sur impots.gouv.fr, et les courriers papier sont envoyés entre le 28 mars et le 24 avril. Cette année, on met l’accent sur la case 1PB, dédiée aux pourboires, qui peut alléger la facture fiscale de nombreux salariés.

À quoi sert la case 1PB

La case 1PB (parfois indiquée P1B) sert à déclarer les pourboires perçus sans qu’ils soient imposés. Mesure mise en place pour la première fois en 2022 pour soutenir l’économie post-Covid-19, elle a été prolongée jusqu’en 2026 après un amendement voté par l’Assemblée nationale.

Pour bénéficier de cette exonération, les pourboires ne doivent pas dépasser 20 % de la rémunération, et le salarié ne doit pas toucher plus de 1,6 fois le SMIC par mois. Les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que d’autres services en contact direct avec la clientèle, sont particulièrement concernés. Les pourboires peuvent être versés par carte bancaire ou redistribués par l’employeur ; il faut alors les retirer de la case 1AJ (salaires imposables) et les reporter dans la case 1PB pour profiter de l’exonération.

Ce qu’il faut vérifier sur votre déclaration

Même si l’administration préremplit la plupart des informations, chaque contribuable doit prendre le temps de contrôler sa déclaration. Les pourboires sont souvent intégrés par erreur dans la case 1AJ : il faut les soustraire et les reporter correctement pour éviter d’être taxé dessus à tort. L’administration reçoit parfois des montants globaux de la part des employeurs, qui peuvent inclure ces pourboires sans distinction.

Un exemple concret : un serveur touchant 2 100 € bruts par mois en 2025 avec 300 € de pourboires (soit en dessous du seuil de 420 €, correspondant à 20 % de la rémunération) ne devrait pas être imposé sur ces pourboires. Maison & Travaux rappelle que : « celui qui veut payer un peu moins a tout intérêt à vérifier sa déclaration pour éviter les oublis et les erreurs ».

D’autres avantages fiscaux à regarder

Au-delà de la case 1PB, pensez aussi à la case 2CA, qui permet de déduire certains frais liés à la gestion d’un compte-titres ou d’un PEA (plan d’épargne en actions). Selon Capital, « déduire certains frais liés à la gestion d’un compte-titres ou d’un PEA. » Les frais de garde de titres, d’encaissement de dividendes et de location d’un coffre-fort sont frais déductibles, à l’exception des frais de tenue de compte courant. Les contribuables sont aussi encouragés à comparer ce qui est plus avantageux entre le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % et le barème progressif.