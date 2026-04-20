Pourquoi beaucoup de contribuables paient trop d’impôts : ces frais déductibles en 2026 que vous ne trouverez sur aucun simulateur en ligne

La campagne de déclaration des impôts sur les revenus de 2025 a commencé le jeudi 9 avril 2026. Il est important pour les contribuables de connaître toutes les possibilités de déduction et de réduction d’impôt disponibles cette année, y compris la case 2CA. Que vous soyez particulier ou professionnel, savoir comment obtenir une réduction d’impôts peut améliorer sensiblement votre situation financière. Actu.fr propose un dossier spécial intitulé « Impôts 2026 » avec des conseils pratiques et des astuces pour optimiser votre déclaration.

Déduction, réduction, crédit : quelles différences ?

En fiscalité, il faut distinguer déduction, réduction d’impôt et crédit d’impôt, car chacun agit différemment sur votre déclaration. Une déduction diminue le revenu imposable, donc la base sur laquelle on calcule l’impôt. Une réduction d’impôt réduit directement le montant d’impôt à payer. Un crédit d’impôt, souvent plus avantageux, peut même être remboursé si votre impôt est nul.

Les crédits d’impôt visent à encourager certains comportements ou services en ouvrant des avantages pour des dépenses précises, mais attention au remboursement potentiel. Parmi eux, le crédit d’impôt pour services à la personne est important : il permet de récupérer 50 % des dépenses engagées, avec un plafond allant de 12 000 € à 20 000 € par an selon votre situation, explique actu.fr. Il s’adresse aux employeurs de salariés à domicile et couvre des services comme le soutien scolaire, la garde d’enfants, le jardinage ou les petits travaux de bricolage.

Aides pour les familles et travaux écolo

Les familles peuvent aussi bénéficier d’un crédit d’impôt pour la garde de jeunes enfants, égal à 50 % des coûts, plafonné à 3 500 € par enfant, ou 1 750 € en résidence alternée. L’enfant doit être à votre charge, âgé de moins de 6 ans, et gardé par une assistante maternelle agréée ou dans une structure spécialisée.

Côté écologique, il existe des aides comme MaPrimeRénov’, qui finance des travaux visant à améliorer la performance énergétique des logements. Cette aide est soumise à des conditions de revenus et s’adresse aux résidences principales. Par ailleurs, si vous avez installé en 2025 des bornes de recharge pour véhicules électriques, vous pouvez déclarer les dépenses engagées malgré la suppression du crédit d’impôt pour ces installations payées à partir du 1er janvier 2026.