Bouchara demande le redressement judiciaire face à la crise de la consommation

Le 21 janvier 2026, Bouchara, acteur historique de la décoration et du linge de maison, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette démarche intervient alors que la consommation des ménages reste atone et que le secteur de l’équipement de la maison subit une pression continue sur ses ventes.

Pourquoi Bouchara a demandé le redressement judiciaire

D’abord, la direction de Bouchara justifie sa demande par un contexte économique qu’elle estime durablement défavorable. Selon ses déclarations rapportées par la presse régionale, l’enseigne évolue dans « un environnement de marché durablement contraint », marqué par « une baisse des dépenses des ménages », a expliqué la direction de Bouchara au Progrès. Autrement dit, les arbitrages de consommation pèsent directement sur les ventes de décoration, un poste souvent considéré comme non prioritaire lorsque le budget se tend.

Bouchara subit également de plein fouet le ralentissement du marché immobilier, cité explicitement par la direction. Moins de transactions signifie moins d’emménagements, donc moins d’achats de rideaux, de linge de maison ou d’objets décoratifs. Dans ce contexte, la fréquentation des magasins recule et les volumes de vente s’érodent. La direction reconnaît également des pertes récurrentes malgré plusieurs années d’efforts pour adapter le modèle économique de l’enseigne.

Par ailleurs, Bouchara rappelle avoir engagé une transformation stratégique dès 2017. À l’époque, l’entreprise avait arrêté le prêt-à-porter pour se recentrer sur la décoration et monter en gamme son offre. Cette réorientation visait à mieux résister à la concurrence et à redonner de la valeur à la marque. Cependant, selon L’Est Républicain, ces changements n’ont pas suffi à compenser la dégradation récente de la consommation et l’accumulation des pertes.

Ce que Bouchara espère obtenir avec la procédure de redressement

Avant tout, Bouchara cherche à gagner du temps. En demandant le redressement judiciaire, l’enseigne espère bénéficier d’une période d’observation de six mois, évoquée par la direction et rapportée par Le Progrès. Cette phase permettrait d’analyser la situation financière, de geler certaines dettes et de poursuivre l’activité sous le contrôle du tribunal. Les magasins resteraient ouverts pendant cette période, a indiqué la direction, afin de préserver le chiffre d’affaires et la relation avec la clientèle.

Selon Le Dauphiné Libéré, la direction souhaite profiter du cadre judiciaire pour attirer d’éventuels investisseurs ou partenaires industriels. Le redressement judiciaire est présenté comme un moyen de « protéger les emplois », selon une déclaration de la direction. Bouchara espère aussi rétablir sa trésorerie. Le chiffre d’affaires estimé pour 2025 atteint 82,5 millions d’euros, selon Le Dauphiné Libéré, mais ce niveau masque une baisse significative par rapport à l’année précédente. L’Est Républicain évoque un recul de 8,6 millions d’euros du chiffre d’affaires entre 2024 et 2025. La procédure doit permettre de renégocier certaines conditions avec les créanciers et les partenaires.

La question de l’emploi est centrale. La procédure concerne directement 541 salariés en CDI répartis au sein d’un réseau de 52 magasins en France métropolitaine. Pour les équipes, l’annonce du redressement judiciaire crée une période d’incertitude prolongée, malgré les assurances de la direction. Bouchara assure néanmoins vouloir maintenir l’ouverture des points de vente pendant la période d’observation.

Les représentants syndicaux ont rapidement réagi. La Fédération CGT Commerce et Services a exprimé son inquiétude, estimant que « cette annonce brutale plonge les salariés dans une incertitude totale sur leur avenir professionnel », selon un communiqué cité par Le Progrès.