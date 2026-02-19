Pourquoi des milliers de Français tournent le dos à leur banque pour celle là ?

Dans un monde qui bouge tout le temps, la façon de gérer son argent évolue aussi. Revolut, souvent présentée comme la banque Revolut et reconnue comme une néobanque européenne, se positionne comme un acteur innovant du secteur bancaire. Elle propose une gestion des finances sans frontières, permettant d’effectuer des paiements à l’étranger sans frais, indépendamment du pays, explique BFMTV. Entièrement pilotable depuis un smartphone, Revolut promet plus de liberté financière, notamment grâce à la technologie NFC.

Comment ça marche ?

Revolut s’adresse à ceux qui veulent de la simplicité et de la transparence. Un compte unique, une carte virtuelle et/ou physique, et une application mobile dédiée forment le cœur de l’offre. Les paiements se font dans la devise locale, chaque conversion étant affichée instantanément dans l’appli. Grâce à un IBAN personnel, les virements instantanés entre proches arrivent en quelques secondes, ce qui montre la rapidité des opérations.

Imaginez un utilisateur qui prend un espresso à Rome, fait un trajet à Berlin ou réserve une table à Londres : dans chacun de ces cas, la dépense apparaît tout de suite sur son application avec le montant exact, ce qui facilite la gestion du budget. Cette transparence et la centralisation des dépenses font de Revolut une solution intéressante pour ceux qui bougent souvent.

Ouvrir un compte, étape par étape

L’ouverture d’un compte Revolut est claire et pratique. Les étapes à suivre sont les suivantes :

d’abord installer l’application,

indiquer son numéro de téléphone et créer son espace personnel.

Ensuite vient la vérification d’identité via une photo d’un document officiel et un selfie.

Une fois vérifié, le compte est activé immédiatement et une carte virtuelle est mise à disposition pour payer en ligne ou pendant les voyages.

La carte physique, sur demande, est ensuite envoyée à l’adresse choisie par l’utilisateur, et devient un élément concret de son portefeuille. Ce parcours fluide montre à quel point Revolut permet rapidement de prendre en main son autonomie financière.

Les promos pour les nouveaux clients

Pour encourager les nouveaux arrivants à tester ses services, Revolut propose une offre promotionnelle attractive. Pour obtenir un bonus, il suffit d’effectuer une dépense de 10,00 € durant le premier mois suivant l’ouverture du compte. Une fois l’achat validé, le bonus est crédité automatiquement, illustrant la volonté de la néobanque de récompenser ses clients pour leur confiance.

Ce que les voyageurs y gagnent

Revolut répond particulièrement aux besoins des personnes qui voyagent souvent ou qui cherchent des solutions flexibles. En recevant salaires ou remboursements directement via l’IBAN personnel, en effectuant des virements instantanés pour partager une note ou rembourser une avance, les utilisateurs bénéficient d’une gestion adaptée. Que ce soit pour régler un abonnement ou organiser ses dépenses lors d’un déplacement, Revolut simplifie le quotidien des personnes actives à l’international.