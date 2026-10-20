Sinistré du 17 octobre ? Voici vos droits face aux assureurs

Si votre maison, commerce ou entreprise a été endommagé lors des violences du 17 octobre, ne vous inquiétez pas. Les 252 entreprises d’assurance et de réassurance françaises, regroupées sous France Assureurs, ont mis en place un dispositif exceptionnel pour accélérer votre indemnisation. Le délai de déclaration est multiplié par six, des acomptes d’urgence sont prévus et l’expertise est accélérée.

Premières démarches après un sinistre le 17 octobre

Face aux dégâts, il est essentiel de réagir rapidement. Florence Lustman, présidente de France Assureurs, assure que « les assureurs sont pleinement mobilisés pour accompagner leurs assurés et leur apporter des réponses concrètes ». Deux actions doivent être menées simultanément : déposer plainte et informer votre assureur.

Étape 1 : Déposer plainte auprès des autorités

Avant de contacter votre assureur, rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie. Le dépôt de plainte est crucial pour prouver les faits. Apportez des photos, vidéos et une liste des biens endommagés ou volés. Conservez le récépissé, indispensable pour activer les garanties vol, vandalisme ou émeute de votre contrat.

Étape 2 : Déclarer le sinistre à l’assureur

Les contrats imposent habituellement un délai de cinq jours pour déclarer un sinistre. Toutefois, en raison des événements du 17 octobre 2026, ce délai est étendu à 30 jours calendaires par France Assureurs. Vous avez donc un mois pour préparer vos justificatifs et faire votre déclaration sans perdre vos droits.

Comment contacter votre assureur : options disponibles

Vous pouvez utiliser divers moyens pour déclarer votre sinistre : courrier, email, téléphone, SMS. Privilégiez un canal traçable comme l’email ou le courrier recommandé. Mentionnez votre numéro de contrat, les circonstances précises et joignez le récépissé de plainte pour accélérer l’expertise.

Mesures exceptionnelles des assureurs

Outre l’extension du délai de déclaration, deux autres engagements ont été annoncés le 19 octobre 2026 pour simplifier l’indemnisation. Ces 252 entreprises, représentant 99 % du marché français, se coordonnent pour agir rapidement. Florence Lustman souligne cet engagement collectif dans le communiqué officiel de France Assureurs.

Pourquoi 30 jours pour déclarer est crucial

Avec 30 jours pour déclarer, les victimes peuvent mieux organiser leur dossier. Rassembler les justificatifs et obtenir des devis prend du temps. Ce délai supplémentaire permet d’éviter les erreurs pouvant retarder l’indemnisation.

Indemnisation accélérée : fonctionnement

L’expertise d’un sinistre prend normalement des semaines. France Assureurs s’engage à prioriser les dossiers liés aux violences du 17 octobre, avec des visites d’experts organisées rapidement et des rapports transmis en urgence, permettant un versement en deux à trois semaines.

Acomptes d’urgence pour cas critiques

Pour les situations critiques, comme les commerces pillés, un acompte peut être versé sans attendre l’expertise complète. Cela permet de financer les réparations d’urgence. Signalez votre détresse financière lors de la déclaration pour en bénéficier.

France Assureurs, en lien avec les pouvoirs publics, coordonne ce dispositif de crise depuis le 17 octobre. Les 30 jours supplémentaires, les acomptes d’urgence et l’expertise accélérée visent à répondre à cette crise majeure.