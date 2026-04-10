Pourquoi des centaines de Français quittent leur banque traditionnelle pour Fortuneo

Face à un paysage bancaire en pleine évolution, Fortuneo se démarque et séduit beaucoup de Français qui décident de transférer leur compte vers des néobanques. Avec des offres attractives et des services pratiques, cette banque en ligne apparaît comme une alternative intéressante pour ceux qui cherchent des solutions modernes et économiques.

Des offres commerciales qui attirent

Fortuneo propose des incitations financières qui ne passent pas inaperçues. D’abord, une prime de bienvenue pouvant atteindre 250 € est disponible pour les nouveaux clients grâce au code promotionnel FTN0326, valable jusqu’au 30 avril 2026. Cette prime se compose de 160 € offerts après cinq paiements avec la carte Gold CB Mastercard, et de 50 € pour ceux qui choisissent la carte Fosfo, explique BFMTV. Grâce au service neoChange, un complément de 90 € est proposé pour le transfert automatique des opérations.

En parallèle, Fortuneo met en avant des produits compétitifs comme le Livret +, avec des fonctionnalités d’épargne intéressantes. 5 % brut pendant trois mois, puis une projection à 3 % en 2026, avec un capital disponible à tout moment. Cette offre de livret est proposée jusqu’au 29 mai 2026. Les taux de ce produit évoluent toutes les deux semaines, ce qui permet aux épargnants de suivre précisément la rentabilité de leur dépôt.

Une expérience utilisateur bien pensée

Fortuneo figure parmi les banques en ligne les plus appréciées, notamment grâce à une application mobile claire et intuitive. Les applications, disponibles sur iOS et Android, facilitent la gestion du compte courant, des cartes bancaires et de l’épargne. Les utilisateurs peuvent suivre leurs dépenses, ajuster les plafonds de paiement et effectuer des virements instantanés en quelques clics. L’interface permet aussi de consulter facilement l’état des différentes cartes proposées par la banque.

Côté cartes, Fortuneo propose deux options : la carte Fosfo, accessible sans condition de revenus, et la Gold CB Mastercard. Cette dernière est délivrée gratuitement mais exige un revenu mensuel net de 2200 € et un paiement mensuel minimum. La carte Fosfo, elle, ne requiert aucune condition de revenus, ce qui facilite l’ouverture d’un compte pour un plus grand nombre de personnes.