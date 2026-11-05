Cadres : la rémunération médiane passe de 55 000 à 54 000 euros

Un chiffre circule : les cadres français ont perdu 1 000 euros bruts par an en rémunération médiane. Selon le baromètre 2026 de l’Apec, cette régression marque la deuxième baisse depuis 2007. Mais avant de paniquer, il faut comprendre ce que signifie vraiment cette statistique, quels mécanismes économiques se cachent derrière, et surtout qui subit réellement cette dégradation. Car derrière les moyennes se dissimulent des disparités majeures.

Le chiffre qui choque : 1 000 euros de salaire médian en moins

La rémunération médiane annuelle brute des cadres atteint 54 000 euros en 2026, contre 55 000 euros l’année précédente. Une baisse de 1,8 % qui surprend. Pourtant, Annelore Coury, directrice générale de l’Apec, rappelle que « le pouvoir d’achat des cadres recule depuis 2007, particulièrement à partir de 2022, avec une rémunération médiane qui progresse moins vite que l’inflation ». Depuis 2007, la perte cumulée atteint 11,6 %, et s’accélère : 3,6 % entre 2025 et 2026 seulement.

Mais que signifie vraiment une baisse de rémunération médiane ?

La médiane n’est pas la moyenne. Elle représente le seuil où la moitié des cadres gagne moins, l’autre moitié davantage. Une régression de la médiane signale un tassement général des salaires, mais ne reflète pas les situations individuelles. Certains cadres voient leur rémunération stagner, d’autres progresser légèrement, tandis qu’une majorité subit une érosion réelle face à une inflation de 3,1 % en septembre 2026. L’enjeu dépasse donc le simple calcul arithmétique.

Les trois vrais problèmes derrière la perte de pouvoir d’achat

Au-delà du chiffre global, trois mécanismes structurels expliquent la dégradation du pouvoir d’achat des cadres. Contrairement aux salariés au Smic, qui bénéficient de revalorisations automatiques, les cadres dépendent entièrement de négociations individuelles et de la santé économique de leur entreprise.

Seuls 46 % des cadres ont été augmentés en 2026, contre 53 % en 2025 et 60 % en 2024. Le recul est brutal. Annelore Coury constate que « le rapport de force s’inverse un peu plus en faveur des entreprises ». Les intentions de recrutement atteignent leur plus bas niveau depuis 2020, réduisant le pouvoir de négociation des cadres. Sans perspective de départ, difficile de réclamer une hausse substantielle.

La part variable des rémunérations fond. En 2026, 48 % des cadres ont touché un bonus, contre 54 % en 2024. Or, cette composante représente souvent plusieurs milliers d’euros annuels. Sa disparition progressive amplifie la perte de pouvoir d’achat, sans apparaître clairement dans les statistiques de salaire fixe. Les entreprises compriment leurs coûts en réduisant d’abord les éléments non garantis.

Changer d’employeur constituait traditionnellement le meilleur moyen d’obtenir une augmentation significative. Ce n’est plus vrai. La mobilité professionnelle a perdu de son efficacité en termes d’effet salarial. Les entreprises recrutent moins, négocient plus durement, et alignent leurs offres sur les grilles existantes. Résultat : bouger ne garantit plus un gain financier substantiel.

Qui est vraiment touché ? Au-delà des moyennes

Tous les cadres ne subissent pas la même dégradation. Les disparités selon la taille d’entreprise et l’âge révèlent des inégalités croissantes au sein de cette catégorie professionnelle de 4,5 millions de personnes.

PME et grandes entreprises : deux mondes différents

Dans les PME de moins de 50 salariés, seuls 36 % des cadres ont été augmentés en 2026. À l’inverse, dans les entreprises de 5 000 salariés et plus, ce taux atteint 57 %. L’écart est massif. Les petites structures manquent de marges de manœuvre financières et appliquent des politiques salariales plus restrictives. Travailler dans une PME expose davantage à la stagnation salariale, malgré des responsabilités parfois équivalentes.

Les trentenaires et quarantenaires : la génération prise au piège

Les cadres en milieu de carrière subissent les baisses les plus marquées. Pour les 30-39 ans, la rémunération médiane passe de 52 000 à 51 000 euros. Pour les 40-49 ans, elle chute de 60 000 à 58 000 euros. Ces tranches d’âge cumulent souvent charges familiales, crédits immobiliers et besoins de stabilité. La perte de pouvoir d’achat frappe au pire moment, quand les dépenses augmentent naturellement. Même avec un reste à vivre de 6 500 euros mensuels, emprunter devient difficile en raison de la règle limitant l’endettement à 35 % des revenus, comme le soulignent les récentes analyses sur les contraintes financières.

L’écart salarial hommes-femmes : un débat mal posé

Les statistiques affichent régulièrement des écarts de 15 % ou plus entre cadres hommes et femmes. Pourtant, ces chiffres bruts masquent une réalité plus nuancée. En 2026, pour la première fois depuis 2011, autant de femmes que d’hommes cadres ont vu leur salaire augmenter. Un progrès notable, mais qui n’efface pas les interrogations sur la méthode de calcul des écarts.

Les comparaisons salariales globales comparent souvent des situations non comparables. Une cadre de 35 ans dans le marketing avec cinq ans d’expérience ne peut être comparée à un cadre de 45 ans dans l’informatique avec quinze ans d’ancienneté. Les secteurs d’activité présentent des niveaux de rémunération très différents. L’informatique paie mieux que la communication, l’industrie mieux que les services. Or, les femmes cadres se concentrent davantage dans certains secteurs moins rémunérateurs.

Les facteurs qu’il faut absolument contrôler

Quatre variables biaisent les comparaisons : le secteur d’activité, l’expérience professionnelle, le temps de travail et l’ancienneté dans l’entreprise. Lorsqu’on contrôle ces paramètres, l’écart réel tombe autour de 4 %. Un chiffre qui reste significatif, mais bien moindre que les estimations brutes. Une partie de cet écart résiduel s’explique par la négociation salariale, compétence déterminante dans la fixation des rémunérations. Les cadres qui négocient obtiennent davantage, indépendamment du sexe. Former à la négociation constitue un levier concret d’égalisation.

Six cadres sur dix déclarent une baisse de leur pouvoir d’achat depuis un an, soit cinq points de plus qu’en 2025. Annelore Coury alerte : « Les cadres sont la catégorie professionnelle la plus affectée par la perte de pouvoir d’achat. S’ils sont les mieux rémunérés de toutes les catégories professionnelles, les revalorisations successives du Smic n’ont aucune incidence sur leur niveau de rémunération. » La satisfaction professionnelle s’effondre : 91 % des cadres dont le pouvoir d’achat s’améliore se disent satisfaits, contre 60 % de ceux qui le jugent dégradé. Au-delà du salaire, climat de travail, relation au manager et sens du travail se détériorent également.

Naviguer cette nouvelle réalité économique exige lucidité. Les cadres doivent comprendre les mécanismes réels de leur rémunération, identifier les leviers encore actifs, et ajuster leurs stratégies professionnelles. La mobilité reste possible, mais demande davantage de préparation. La négociation devient cruciale, au recrutement comme lors des entretiens annuels. Et surtout, regarder au-delà des chiffres bruts permet de poser les bonnes questions, aux bons interlocuteurs, au bon moment.