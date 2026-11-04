Cumul emploi-retraite : ce que va changer la réforme 2027

Dès le 1er janvier 2027, les règles du jeu changent pour tous les nouveaux retraités qui souhaitent continuer à travailler. Deux décrets publiés le 3 novembre 2026 au Journal officiel actent le durcissement du cumul emploi-retraite, une réforme adoptée en 2025 qui promet 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour la Sécurité sociale. Fini le système dual qui avantageait les carrières linéaires. Place à trois zones d’âge, trois règles distinctes, et un seuil unique de 7 000 euros bruts par an qui redistribue les cartes.

L’ancien système : comment ça marchait avant ?

Jusqu’à fin 2026, les retraités ayant obtenu leur pension à taux plein profitaient d’une liberté totale. Peu importe leur âge ou leurs revenus d’activité, ils cumulaient intégralement pension et salaire. Un cadre de 62 ans touchant 30 000 euros de retraite annuelle pouvait gagner 40 000 euros supplémentaires sans perdre un centime de sa pension. Ce dispositif concernait environ 710 000 personnes en 2020 selon la Cour des comptes, avec un revenu moyen tiré de l’activité de 9 000 euros par an.

Les retraités partis sans le taux plein subissaient une contrainte différente. Leur cumul ne pouvait dépasser 160% du Smic ou leur dernier salaire. Concrètement, avec un Smic net mensuel à 1 400 euros environ, le plafond atteignait 2 240 euros par mois. Au-delà, la pension était réduite d’autant. Comme le souligne Le Figaro, cette dualité créait une fracture entre ceux qui avaient eu des parcours sans accroc et les autres.

Le nouveau système : trois zones d’âge, trois règles

Zone 1 : avant 64 ans, interdiction de facto

Les retraités partis avant l’âge légal de départ (actuellement 62 ans et 9 mois, 64 ans à terme) verront 100% de leurs revenus d’activité déduits de leur pension. Autrement dit, reprendre un emploi revient à renoncer totalement à sa retraite. Une mesure dissuasive qui vise les départs anticipés pour carrière longue ou pénibilité.

Zone 2 : 64-67 ans, le seuil des 7 000 euros

Entre l’âge légal et 67 ans, un nouveau plafond apparaît : 7 000 euros bruts annuels, soit environ 580 euros par mois. En deçà, le cumul reste intégral. Au-delà, 50% des revenus supplémentaires sont déduits de la pension. Prenons un retraité de 65 ans gagnant 20 000 euros par an en activité. Il perd 6 500 euros de pension (50% de 13 000 euros, la part qui excède 7 000 euros). Michel Criaud, député Horizons et indépendants, résume : « 7 000 euros par an, c’est moins de 600 euros par mois. Aujourd’hui, un retraité de 64 ans à taux plein, qui gagne 20 000 euros par an, ne perd rien de sa pension. Demain, il en perdra 6 500. » Orange Actualités détaille ces nouvelles restrictions qui touchent directement le pouvoir d’achat.

Zone 3 : après 67 ans, retour à la liberté

Passé 67 ans, la contrainte disparaît. Le cumul intégral entre pension et revenus d’activité redevient possible sans aucun plafond. Un septuagénaire peut cumuler 50 000 euros de retraite et 30 000 euros de salaire sans pénalité. Le plafond de 7 000 euros évoluera chaque année en fonction du plafond de la Sécurité sociale, garantissant une indexation automatique.

Qui est concerné ?

Les nouveaux retraités à partir du 1er janvier 2027

La réforme s’applique exclusivement aux personnes recevant leur première pension à compter du 1er janvier 2027. Peu importe le régime (général, agricole, indépendants), tous basculent dans le nouveau dispositif. Les salariés, artisans, commerçants ou professions libérales partant en retraite après cette date subissent les mêmes règles.

Les retraités actuels : pas de changement

Les personnes déjà retraitées avant le 1er janvier 2027 conservent l’ancien système. Un retraité de 2025 à taux plein garde son cumul intégral à vie. Un retraité de 2026 sans taux plein reste soumis au plafond de 160% du Smic. Aucune rétroactivité. Cette clause de grand-père protège environ 17 millions de retraités actuels.

Les 7 métiers de l’aide et du soin exemptés

Plusieurs professions échappent totalement à l’écrêtement. Les assistants maternels et familiaux, les assistants de personnes âgées ou handicapées, les gardiens d’immeubles logés bénéficient du cumul intégral quel que soit leur âge ou leurs revenus. Sud Ouest précise que certains soignants exerçant en zones déserts médicaux profitent aussi de cette dérogation, une manière de maintenir l’attractivité de ces métiers en tension.

Les revenus artistiques et patrimoniaux non pénalisés

Les revenus issus de l’hébergement en milieu rural dans des biens patrimoniaux restent hors calcul. Les activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées à titre accessoire ne subissent pas l’écrêtement. Un retraité auteur, musicien ou chercheur peut continuer à percevoir des droits d’auteur ou des honoraires ponctuels sans toucher à sa pension. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, défend cette réforme : « L’ancien dispositif était très inéquitable, très favorable pour les carrières sans accroc, permettant à certains d’optimiser, de manière anticipée, en se mettant d’accord avec leur nouvel employeur, mais restrictif pour ceux qui avaient connu des aléas de parcours. »

Le ministre insiste aussi sur l’impératif budgétaire : « C’est quand même une réforme qui rapporte 2 milliards d’euros par an à la Sécurité sociale, trouvez-en d’autres ! » Un argument qui pèse lourd dans un contexte de déficit chronique du système de retraite français.