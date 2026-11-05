Orange Branded Call : l’identification gratuite qui combat les arnaques

Depuis août 2026, le démarchage téléphonique abusif est interdit en France. Mais comment distinguer un vrai appel d’une arnaque ? Orange répond avec Branded Call : gratuit, sans installation, et affichant le vrai nom des entreprises qui vous appellent. Un bouclier contre les escrocs qui usurpent l’identité de votre banque ou de votre assureur.

Vous recevez un appel inconnu ? Voici comment Branded Call change la donne

Imaginez : votre téléphone sonne, un numéro inconnu s’affiche. Banque, arnaque ou simple démarchage ? Selon l’ARCEP, 94% des Français ont reçu au moins un appel indésirable ces trois derniers mois. Résultat : 69% ne décrochent jamais face à un numéro inconnu. Vous manquez peut-être votre livreur, votre médecin ou une information importante.

Avant son lancement officiel le 4 novembre 2026, Orange a testé Branded Call avec 11 entreprises, dont Ipsos et Médiamétrie. Bilan : plus de 2 millions d’appels passés, tous authentifiés. Aucune tentative d’usurpation n’a franchi le filtre.

Désormais, quand une entreprise inscrite au service vous appelle, son nom apparaît directement sur l’écran de votre smartphone. Pas de logo fantaisiste ni de message publicitaire, juste l’identité vérifiée. Vous savez immédiatement si c’est votre assureur, un institut de sondage ou un service client légitime. Laetitia Orsini-Sharps, directrice Grand Public d’Orange France, promet : « L’abonné pourra prendre ses appels en toute confiance. »

Comment ça marche ? Pas d’app, pas d’abonnement, juste de la confiance

Contrairement aux applications tierces qui nécessitent téléchargement et paramétrage, Branded Call fonctionne directement dans le cœur du réseau Orange. Aucune manipulation requise. Le service est automatiquement activé pour tous les clients mobiles, sans frais supplémentaires. À titre de comparaison, Bouygues Telecom facture 2 euros par mois son option Anti-Spam pour le filtrage des appels indésirables.

Le dispositif s’appuie sur le Mécanisme d’Authentification des Numéros (MAN), mis en place en 2024. Ce système vérifie que le numéro affiché correspond réellement à l’entreprise appelante. Impossible pour un escroc de se faire passer pour votre banque en manipulant l’affichage. L’authentification intervient en amont, au niveau de l’infrastructure télécom.

Toutes les entreprises ne peuvent pas utiliser Branded Call. Seules celles ayant obtenu la certification niveau A par le MAN y accèdent. Ce label garantit que l’entreprise a prouvé son identité légale, vérifié ses numéros et respecté les procédures de sécurité. Orange Business commercialise le service aux entreprises, avec des partenaires comme Odigo et Manifone, sans communiquer les tarifs publics.

Scénarios du quotidien : reconnaître un vrai appel professionnel

Concrètement, Branded Call transforme votre quotidien. Votre banque vous appelle pour confirmer une transaction suspecte ? Son nom s’affiche, vous décrochez sereinement. Un livreur tente de vous joindre pour préciser l’adresse ? Vous identifiez l’entreprise de transport et répondez. Un institut de sondage sollicite votre avis ? Vous choisissez en connaissance de cause.

Les secteurs concernés sont multiples : établissements bancaires, compagnies d’assurance, services clients, instituts de sondage, transporteurs, administrations. Tous peuvent souscrire pour rassurer leurs clients. Orange Business lancera le 16 novembre 2026 l’offre Appels de Confiance, permettant aux entreprises d’afficher une identité vérifiée lors des appels sortants.

Ce que Branded Call NE fait pas

Attention : Branded Call n’est pas un filtre anti-spam. Le service ne bloque aucun appel, ne les trie pas, ne les signale pas comme indésirables. Il met uniquement un nom sur les entreprises inscrites. Un appel sans nom affiché reste un numéro inconnu comme un autre. À vous de décider si vous décrochez. Cette approche préserve votre liberté de choix tout en vous donnant l’information nécessaire.