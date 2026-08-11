Canicule : 67 départements placés en vigilance orange par Météo-France

Météo-France place 67 départements en vigilance orange canicule ce mercredi 12 août 2026, contre 43 la veille. Paris, sa petite couronne et une large partie de la Nouvelle-Aquitaine rejoignent la liste des territoires en alerte face à une vague de chaleur qui culminera en milieu de semaine avec des températures pouvant atteindre 40°C localement.

67 départements en vigilance orange dès ce mercredi

Météo-France a étendu ce mardi soir son alerte canicule à 67 départements, contre 43 la veille. Cette vigilance orange entrera en vigueur dès ce mercredi 12 août et concerne désormais Paris et sa petite couronne, ainsi qu’une large partie de la Nouvelle-Aquitaine. Au total, 85 départements se trouvent sous surveillance, 18 restant en vigilance jaune. Seules les régions situées au-dessus de la Seine et près des frontières septentrionales échappent pour l’instant à la canicule.

Dès ce mardi matin à 5 heures, Météo France relevait déjà 27 °C au Luc dans le Var, à Nice et à l’Île-Rousse en Corse. Le thermomètre affichait 26 °C à Montpellier et 25 °C à Clermont-Ferrand comme à Orange dans le Vaucluse. Ces températures matinales, rarement observées si tôt dans la journée, annoncent un épisode d’une rare intensité.

Une répartition géographique qui s’étend jusqu’en Bretagne

En Auvergne-Rhône-Alpes, 11 départements sont en vigilance orange : l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Seule la Haute-Loire reste en jaune. La Bourgogne-Franche-Comté compte huit départements concernés, dont la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l’Yonne et le Territoire de Belfort.

En Bretagne, région habituellement épargnée par les fortes chaleurs, l’ensemble des quatre départements (Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan) passent en orange. Signe que la vague de chaleur ne se cantonne plus aux seules zones méridionales. L’Île-de-France connaît une situation contrastée : Paris et les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) sont en vigilance orange, tandis que la grande couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise) reste en jaune.

La Nouvelle-Aquitaine compte 11 départements en orange, de la Charente à la Haute-Vienne, en passant par la Gironde et les Landes. En Occitanie, dix départements sont placés en vigilance orange, de l’Aude aux Pyrénées-Orientales, en passant par le Gard, la Haute-Garonne et l’Hérault. Trois autres (Ariège, Lozère, Hautes-Pyrénées) restent en jaune. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les six départements de la région sont concernés par l’alerte orange, des Alpes-de-Haute-Provence au Var.

Un pic attendu entre mercredi et vendredi

Les prévisions annoncent une aggravation progressive. Ce mardi, les températures maximales ont déjà atteint et dépassé les 35 °C sur une large partie du pays, notamment dans les Pays de la Loire, le sud de la Bretagne, le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Mais le pic de chaleur est attendu entre mercredi et vendredi.

La nuit de mardi à mercredi offrira peu de répit, les températures peinant à redescendre. Mercredi, le thermomètre grimpera encore, la chaleur s’étendant davantage vers le nord. Jeudi et vendredi marqueront l’apogée de l’épisode caniculaire, avec des températures comprises entre 35 et 39 °C sur la plupart des régions. Localement, le mercure pourrait même atteindre les 40 °C.

Deux départements pyrénéens, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, cumulent vigilance canicule jaune et vigilance orages jaune. La masse d’air chaud stagnante pourrait générer des phénomènes orageux localisés, sans pour autant apporter de rafraîchissement durable.

Une situation qui pourrait perdurer jusqu’au week-end

Selon les dernières prévisions de Météo France, les températures devraient commencer à baisser durant le week-end prochain, avec un retour possible des orages. L’institut météorologique reste toutefois prudent et souligne que les perspectives doivent encore être confirmées. L’évolution de la situation dépendra de la dynamique des masses d’air et de l’arrivée éventuelle d’un front perturbé par l’ouest.