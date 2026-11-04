Car of the Year 2027 : l’Europe ferme la porte aux constructeurs chinois

Lorsque le jury du Car of the Year a retenu sept finalistes exclusivement électriques pour 2027, il a fait bien plus qu’une sélection technique. En écartant les 15 modèles chinois alignés par BYD, MG, Xpeng et Zeekr, il a dessiné les contours d’une bataille commerciale majeure : celle du contrôle du marché automobile européen dans la décennie 2027-2035. Décryptage des stratégies et des enjeux géopolitiques cachés derrière ce choix apparent.

Le grand absent : 15 modèles chinois, zéro finaliste

BYD, MG, Xpeng, Zeekr : pourquoi les géants chinois ont échoué au COTY

L’offensive chinoise sur le marché européen semblait pourtant irrésistible. BYD, devenu premier constructeur mondial de voitures électriques en 2023, MG (propriété du groupe SAIC), Xpeng et Zeekr avaient aligné 15 modèles parmi les 38 véhicules éligibles au prix. Pourtant, aucun n’a franchi l’étape de la présélection. Le jury de 64 à 68 journalistes issus de 25 pays européens a préféré Renault, BMW, Volvo et le groupe Volkswagen.

Les constructeurs chinois proposaient pourtant des arguments massue : prix attractifs (certains modèles MG débutent sous 25 000 euros), autonomies compétitives, technologies embarquées avancées. BYD affiche des parts de marché en hausse constante en Europe depuis 2024, avec une progression de 180% entre 2023 et 2025. Leur élimination collective interroge donc sur les critères réellement appliqués par le jury.

Une élimination technique ou une barrière commerciale implicite ?

Le Car of the Year repose officiellement sur des critères objectifs : rapport qualité-prix, design, confort, sécurité, performances, technologies embarquées, respect de l’environnement. Mais l’appréciation de ces critères reste subjective. Les journalistes européens privilégient-ils inconsciemment des marques qu’ils connaissent depuis des décennies ? Ou bien les constructeurs chinois accusent-ils réellement un retard qualitatif sur certains aspects ?

Plusieurs experts pointent des faiblesses persistantes : finitions intérieures parfois approximatives, ergonomie des interfaces moins aboutie, réseau après-vente encore fragmenté en Europe. Surtout, les marques chinoises souffrent d’un déficit d’image. Les surprises de cette sélection révèlent des choix éditoriaux forts, notamment la présence de citadines abordables comme la Renault Twingo E-Tech à 19 490 euros, face à des SUV premium dépassant 800 km d’autonomie WLTP.

Le repositionnement du marché automobile mondial

Europe vs Chine : deux visions incompatibles de l’électrification

L’Europe et la Chine partagent un objectif commun, l’électrification massive, mais divergent radicalement sur la méthode. Pékin mise sur des volumes colossaux, une intégration verticale de la chaîne de valeur (batteries, composants électroniques) et des prix agressifs soutenus par des subventions publiques. Bruxelles privilégie la régulation stricte (normes Euro 7, objectif zéro émission en 2035), la qualité perçue et la protection de son tissu industriel.

Les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, portés jusqu’à 38% en octobre 2024, illustrent cette guerre commerciale larvée. La Commission européenne a justifié ces mesures par des distorsions de concurrence liées aux aides d’État chinoises. Résultat : les constructeurs chinois doivent désormais fabriquer localement pour rester compétitifs. BYD a annoncé l’ouverture d’une usine en Hongrie, tandis que Xpeng étudie des partenariats avec des équipementiers européens.

Renault, BMW, Volvo : comment les Européens défendent leur territoire

Face à l’offensive chinoise, les constructeurs européens ont réagi. Renault, double champion sortant du Car of the Year (Scénic E-Tech en 2024, duo R5/A290 en 2025), mise sur l’accessibilité avec la Twingo E-Tech, seul véhicule de segment A en finale. BMW présente l’iX3, SUV premium à architecture 800V. Volvo défend l’EX60, promettant plus de 800 km d’autonomie. Le groupe Volkswagen aligne deux modèles : l’ID.Polo et la Cupra Raval.

Stratégie commune : démontrer que l’Europe maîtrise toute la gamme, du véhicule populaire au premium technologique. Les Européens capitalisent sur leur héritage (design, prestige) tout en rattrapant leur retard sur les batteries et l’électronique. Les partenariats se multiplient : Stellantis avec CATL pour les batteries, Renault avec Qualcomm pour les puces embarquées.

Au-delà du COTY : les enjeux commerciaux réels en 2027

Régulation européenne, tarifs douaniers et stratégies constructeurs

Le prix symbolique du Car of the Year masque des batailles économiques concrètes. Les constructeurs chinois contrôlent désormais 8% du marché européen des voitures électriques, contre moins de 2% en 2021. Leur objectif : atteindre 20% d’ici 2030. Mais l’Europe ne compte pas céder sans combattre.

Bruxelles prépare de nouvelles régulations sur les batteries (traçabilité, empreinte carbone), qui pourraient pénaliser les importations chinoises. Parallèlement, les États membres subventionnent massivement leurs champions nationaux. La France a débloqué 2,5 milliards d’euros pour soutenir Renault et Stellantis. L’Allemagne investit dans des gigafactories de batteries pour réduire la dépendance asiatique.

Le marché automobile européen : fragmentation ou intégration ?

L’élimination des constructeurs chinois au Car of the Year 2027 pose une question stratégique : l’Europe peut-elle se permettre de fermer son marché ? Les consommateurs européens bénéficient de la concurrence chinoise (prix plus bas, innovation accélérée). Mais l’emploi industriel européen, déjà fragilisé, risque l’effondrement si les importations explosent.

Le dilemme est aigu. Certains économistes plaident pour une ouverture maîtrisée, avec des quotas d’importation progressifs. D’autres réclament un protectionnisme assumé, sur le modèle américain. Les constructeurs européens, eux, jouent double jeu : ils réclament des barrières tarifaires tout en s’implantant en Chine pour y vendre leurs modèles premium.

Quel verdict pour janvier 2027 ? Les signaux économiques du COTY

Le 8 janvier 2027, lors du Salon de Bruxelles, le jury dévoilera le vainqueur parmi les sept finalistes. Renault peut-il réaliser un triplé historique avec la Twingo E-Tech ? Ou bien BMW et Volvo s’imposeront-ils grâce à leurs SUV technologiques ? Ce verdict dira beaucoup sur les priorités du marché européen : accessibilité populaire ou excellence premium.

Au-delà du symbole, l’absence totale de constructeurs chinois en finale envoie un message géopolitique clair. L’Europe entend conserver le contrôle de son marché automobile, quitte à ralentir temporairement l’arrivée de technologies disruptives venues d’Asie. Reste à savoir si les consommateurs européens suivront. Leurs choix d’achat réels, mesurés en parts de marché mensuelles, constitueront le véritable verdict de 2027.

Pour la première fois depuis 1964, tous les finalistes sont électriques. Mais surtout, l’élimination collective des 15 modèles chinois révèle une bataille commerciale et géopolitique majeure. L’Europe défend son industrie automobile face à l’offensive asiatique, entre régulation protectrice et nécessité d’innovation. Le verdict de janvier 2027 dira si cette stratégie défensive peut tenir face aux réalités du marché mondial.