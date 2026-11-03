GiFi en redressement judiciaire : six mois pour éviter la liquidation

Le 3 novembre 2026, GiFi a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse. Cette décision, prononcée à la demande de l’entreprise elle-même, ouvre une période d’observation de six mois. Derrière ce terme juridique se cache un mécanisme complexe qui déterminera l’avenir de l’enseigne et de ses 6 000 salariés. Mais que signifie concrètement un redressement judiciaire ? Quelles sont les étapes de cette procédure ? Et surtout, que va-t-il se passer d’ici le 8 janvier 2027, date de la prochaine audience décisive ?

Qu’est-ce que le redressement judiciaire ?

Le redressement judiciaire constitue une procédure collective destinée aux entreprises en cessation de paiement, c’est-à-dire incapables de faire face à leurs dettes avec leur actif disponible. Pour GiFi, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 90,8 millions d’euros de dettes contre seulement 3,7 millions d’actifs disponibles au 11 octobre 2026. L’objectif de cette procédure : permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Contrairement à une idée reçue, le redressement judiciaire ne sonne pas le glas de l’entreprise mais lui offre un répit pour se restructurer.

Différence entre redressement et liquidation

La distinction est capitale. Le redressement judiciaire vise à sauver l’entreprise en poursuivant son exploitation, soit par continuation directe, soit par cession à un repreneur. La liquidation judiciaire, elle, intervient lorsque le redressement est manifestement impossible : l’activité cesse, les actifs sont vendus, les salariés licenciés. Pour l’heure, GiFi bénéficie d’une chance de survie. Patrick Puy, président du directoire, l’a d’ailleurs confirmé : « Cette procédure n’entraînerait par elle-même aucune conséquence immédiate sur l’emploi et aucun nouveau PSE ».

Qui décide ? Le rôle du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Toulouse pilote l’ensemble de la procédure. Il nomme un administrateur judiciaire chargé d’analyser la situation financière et un mandataire judiciaire représentant les créanciers. Ces acteurs vont dresser un bilan économique et social durant la période d’observation. Le tribunal fixe également le calendrier : dans le cas de GiFi, une audience cruciale est programmée le 8 janvier 2027 pour statuer sur les capacités de l’entreprise à poursuivre son activité. Les juges consulaires disposent d’un pouvoir considérable puisqu’ils décideront in fine du sort de l’enseigne et de ses 6 000 collaborateurs.

La chronologie de la crise GiFi : du signal d’alerte à la décision du tribunal

23 octobre 2026 : cessation de paiement déclarée

Patrick Puy, nommé président du directoire à la mi-octobre 2026, déclare l’état de cessation de paiement. Ce spécialiste de la restructuration d’entreprises en difficulté annonce simultanément aux salariés la décision de solliciter un redressement judiciaire. La situation est critique : GiFi fait face à un besoin de trésorerie non couvert estimé entre 25 et 30 millions d’euros à partir d’octobre. L’Association pour la Gestion de la Solidarité (AGS) est sollicitée pour prendre en charge les salaires de la période octobre 2026 jusqu’à l’ouverture de la procédure, garantissant ainsi la rémunération des équipes.

26 octobre 2026 : demande de redressement judiciaire

Trois jours après la déclaration de cessation de paiement, Patrick Puy dépose officiellement la demande de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Toulouse. « Pour protéger l’entreprise et poursuivre son activité, nous avons décidé de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal compétent », explique-t-il. Cette démarche volontaire témoigne d’une stratégie assumée : plutôt que d’attendre une assignation par un créancier, l’entreprise prend les devants pour garder la main sur son destin.

3 novembre 2026 : le tribunal ordonne six mois d’observation

Aujourd’hui même, le tribunal de commerce de Toulouse prononce le redressement judiciaire de GiFi et ordonne une période d’observation de six mois. Cette durée, renouvelable dans certains cas, permet d’établir un diagnostic précis de la situation. Durant cette phase, l’entreprise continue son activité sous surveillance judiciaire. Les 513 magasins de l’enseigne restent ouverts, les commandes aux fournisseurs se poursuivent, les salaires sont versés. Mais chaque décision importante nécessite désormais l’accord de l’administrateur judiciaire. Une nouvelle audience est programmée le 8 janvier 2027 pour évaluer les capacités financières de continuation.

Les six mois d’observation : que se passe-t-il vraiment ?

Qui pilote l’entreprise pendant cette période ?

Contrairement à la liquidation judiciaire, le dirigeant conserve ses fonctions durant le redressement. Patrick Puy reste donc aux commandes de GiFi, mais sous le contrôle étroit de l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal. Ce dernier surveille la gestion courante, valide les actes importants (embauches, licenciements, cessions d’actifs) et prépare un rapport détaillé sur les perspectives de redressement. Le mandataire judiciaire, lui, recense les créances et représente les intérêts des créanciers. Cette gouvernance à trois têtes vise à équilibrer les intérêts de l’entreprise, des salariés et des créanciers.

Que cherche le tribunal : continuation ou cession ?

Le tribunal dispose de trois options principales. La continuation permet à l’entreprise de poursuivre son activité sous sa forme actuelle, moyennant un plan de redressement étalant le remboursement des dettes sur plusieurs années. La cession totale ou partielle transfère l’entreprise à un repreneur capable d’assurer sa pérennité. Enfin, si aucune solution viable n’émerge, la conversion en liquidation judiciaire devient inévitable. Pour GiFi, les signaux sont contrastés : l’enseigne a déjà cédé 26 magasins au distributeur Grand Frais et fermé 67 points de vente déficitaires, démontrant une volonté de restructuration. Mais le besoin de trésorerie reste colossal.

8 janvier 2027 : le grand rendez-vous du tribunal

Trois scénarios possibles pour GiFi

Lors de l’audience du 8 janvier 2027, le tribunal examinera le rapport de l’administrateur judiciaire et statuera sur l’avenir de GiFi. Premier scénario : un plan de continuation validé par le tribunal permettrait à l’enseigne de poursuivre son activité en remboursant progressivement ses créanciers. Deuxième hypothèse : une offre de reprise, totale ou partielle, pourrait séduire le tribunal si elle garantit le maintien d’emplois et l’apurement des dettes. Troisième option, la plus redoutée : l’absence de solution viable conduirait à une liquidation judiciaire, synonyme de fermeture et de licenciements massifs pour les 6 000 salariés.

Quelles conséquences pour les salariés et créanciers ?

Les salariés bénéficient d’une protection spécifique durant la procédure. Leurs créances salariales sont prioritaires et garanties par l’AGS. Toutefois, un plan de continuation peut imposer des sacrifices : gel des salaires, réduction d’effectifs, fermetures de sites. Les créanciers, eux, devront probablement accepter des remises de dettes et des délais de paiement. Les fournisseurs continuant à livrer durant la période d’observation bénéficient d’un statut privilégié : leurs créances postérieures au jugement d’ouverture sont payées en priorité. Pour les magasins déjà cédés à Grand Frais, la transition est actée. Pour les autres, l’incertitude demeure jusqu’au verdict de janvier.

Le redressement judiciaire de GiFi illustre un mécanisme juridique complexe mais essentiel à l’économie française. Entre protection des emplois et réalisme économique, le tribunal de commerce de Toulouse devra trancher dans deux mois. D’ici là, l’enseigne dispose d’un sursis pour convaincre qu’elle peut rebondir malgré une concurrence féroce d’Action, Maxibazar, Temu ou AliExpress. Le 8 janvier 2027 dira si GiFi écrit un nouveau chapitre ou tourne la dernière page de son histoire.