Carburant, fioul, gaz : comment la hausse du pétrole pèse sur les ménages

Le 9 mars 2026, les marchés pétroliers ont franchi un seuil symbolique. Le pétrole a dépassé les 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2022. Lors de la séance, le Brent a atteint 117,08 dollars et le WTI 119,96 dollars, selon The Guardian. Cette flambée intervient dans un contexte de tensions militaires au Moyen-Orient. Elle inquiète les économistes car l’énergie reste un pilier de l’économie mondiale et toute hausse, surtout brutale, a des conséquences majeures.

Pétrole : une hausse spectaculaire depuis le début de l’année

L’ampleur de la hausse des cours du pétrole en 2026 est particulièrement marquante. Au début de l’année, les prix étaient encore relativement modérés. Le 2 janvier 2026, le Brent se situait autour de 61 dollars le baril et le pétrole américain WTI autour de 58 dollars. La hausse commence progressivement en février avec la montée des tensions géopolitiques. Le 20 février 2026, le Brent atteint environ 71,76 dollars le baril selon Reuters.

La situation change brutalement début mars. Les frappes militaires contre l’Iran font craindre une perturbation de l’approvisionnement mondial. Le 6 mars, le Brent grimpe déjà à 92,69 dollars tandis que le WTI atteint 90,90 dollars, selon Reuters. Trois jours plus tard, les prix franchissent un seuil majeur. Le Brent atteint 117,08 dollars et le WTI 119,96 dollars, selon The Guardian. En un peu plus de deux mois, le Brent est donc passé d’environ 61 dollars à plus de 117 dollars, soit une hausse proche de 90 %.

Même si ces prix restent inférieurs au record historique de 147 dollars atteint en juillet 2008, ils se situent désormais à moins de 30 dollars de ce sommet.

Une inquiétude liée à l’approvisionnement mondial

La hausse actuelle du pétrole s’explique principalement par la situation géopolitique au Moyen-Orient. Le conflit qui oppose l’Iran, Israël et les États-Unis menace directement le détroit d’Ormuz, un passage maritime stratégique situé entre l’Iran et Oman.

Ce corridor maritime est crucial pour l’économie mondiale. Environ 20 % du pétrole transporté dans le monde transite par cette zone, selon Associated Press. Une perturbation du trafic dans cette zone pourrait retirer jusqu’à 20 millions de barils par jour du marché mondial. À titre de comparaison, la consommation mondiale de pétrole est estimée à environ 100 millions de barils par jour. Une perturbation de cette ampleur représenterait donc près d’un cinquième de l’approvisionnement mondial.

Ces risques expliquent la réaction rapide des marchés. Les investisseurs anticipent une possible pénurie, ce qui pousse les prix à la hausse.

Carburant : une hausse rapide des dépenses pour les ménages

La première conséquence de la hausse du pétrole concerne le prix des carburants. Lorsque le prix du baril augmente, le coût de l’essence et du diesel suit généralement avec quelques semaines de décalage.

En Europe, où les taxes représentent une part importante du prix du carburant, les variations ont été très rapides avec des hausses de près de 20 centimes, voire plus. En Allemagne, le litre de carburant a franchi la barre des 2 euros, tandis qu’en France ce seuil psychologique se rapproche. Le litre de diesel a dépassé les 1,90 euros le litre dans certaines stations.

Pour un ménage utilisant deux voitures et consommant environ 1 500 litres de carburant par an, une hausse de 0,20 euro par litre peut représenter 300 euros de dépenses supplémentaires par an.

Fioul domestique : l’énergie la plus directement touchée

Le fioul domestique est souvent l’énergie la plus sensible aux variations du pétrole. Contrairement à l’électricité ou au gaz, dont les prix peuvent être encadrés ou contractuels, le fioul dépend directement des marchés pétroliers.

Dans certains pays européens, les effets sont déjà visibles. Au Royaume-Uni, le prix du fioul domestique est passé d’environ 0,63 livre à 1,29 livre par litre en une semaine, selon la presse britannique. Plus de 1,5 million de foyers qui utilisent ce type de chauffage sont ainsi exposés à une hausse rapide de leur facture énergétique.

Dans les zones rurales, où le fioul reste une source importante de chauffage, cette hausse peut représenter plusieurs centaines d’euros supplémentaires sur une saison de chauffage. Rien qu’entre le 24 février et le 9 mars 2026, le prix d’une livraison de 1.000 litres a grimpé de près de 250 euros en France.

Gaz et inflation : un impact indirect mais réel

Le pétrole influence également d’autres marchés énergétiques, notamment le gaz. Même si le gaz n’est pas directement indexé sur le pétrole dans tous les contrats, les tensions sur l’énergie ont tendance à affecter l’ensemble du marché. Lorsque les prix du pétrole augmentent fortement, les coûts de transport, de production industrielle et de logistique augmentent également.

Ces hausses se répercutent souvent sur les prix des biens et services. Les économistes estiment ainsi qu’une hausse importante du pétrole peut ajouter plusieurs dixièmes de point à l’inflation dans les économies développées. Cela signifie que la flambée actuelle du pétrole pourrait se traduire, à terme, par une augmentation plus large du coût de la vie.